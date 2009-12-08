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Yaşam

Cinsiyetçi oyuncuklara boykot

Pembe ya da prenses temalı giysilere karşı başlatılan kampanya bakan desteği aldı.

08 Aralık 2009 02:00

İngiltere'de kızlara sadece pembe ya da prenses temalı giysi, oyuncak ve aksesuvar 'uygun' görülmesinden yakınanlar PinkStinks adlı bir karşı kampanya başlatıp bakan desteği aldı.

Bu yıl pembe hiç moda değil!

İngiltere’de kız çocuklarının pembe renk, prenses/peri temalı kıyafet, aksesuvar ve oyuncağa boğulmasını protesto etmek için başlatılan ‘PinkStinks’ (Pembe İğrenç Kokar) adlı kampanya Adalet Bakanı Bridget Prentice’in de desteğini aldı. Emma ve Abi Moore tarafından başlatılan ve Facebook’ta 3 bin destekçiye ulaşan kampanya kız ve erkek çocuklara yönelik ‘cinsiyetçi’ ürünler satan mağazaların boykot edilmesini hedefliyor.

Bakan Prentice de “Kızları pembelere bürüyüp şirinleştirmek yerine onlara potansiyellerini kullanmaları için yol göstermek amaç olmalı” diyor.

PinkStinks, medyanın çok zayıf modeller, futbolcu eşleri ve aşırı seksileştirilmiş pop yıldızlarına takıntısının genç kızların hedef belirleyip gerçek rol modellerden bir şeyler öğrenmesine engel olduğuna da dikkat çekiyor. Kampanyanın www.pinkstinks.co.uk adresindeki internet sitesinde bunlara karşılık sinema, sanat, bilim, spor, müzik, teknoloji, çevre ve iş alanlarından alternatif isimler öneriliyor.

İsmine rağmen şarkıcı Pink!

Kız çocuklarına rol modeli olarak tanıtılan isimler arasında Amerikalı fotoğrafçı Annie Leibovitz, Iraklı çizer Marjane Satrapi, oyuncu Meryl Streep, Susan Sarandon, Iraklı mimar Zaha Hadid, müzisyen Annie Lennox, Nobel Barış Ödülü sahibi Afrikalı çevreci Wangari Maathai gibi isimler yer alıyor.

Kampanyacı grup, ‘pembe’ anlamına gelen ismine rağmen şarkıcı Pink’i de öneriyor. Grammy ödüllü şarkıcının isyankâr doğası ve diğer ünlü kadınlarla dalga geçmesinin yanında aktivist kişiliği de rol model listesine eklenmesine neden olmuş.

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