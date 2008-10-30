Cinsiyet skandalına yanıt geldi

Prof. Dr. Çamlıbel, iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın tüp bebek yönetmeliği doğrultusunda hastalara hizmet verdiklerini söyledi.Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD) ile cinsiyet belirleme yönteminin Jinemed Tüp Bebek Merkezi'nde kesinlikle yapılmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çamlıbel, ancak hastaların talepleri doğrultusunda Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, ABD, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerdeki tüp bebek merkezlerine yönlendirme yaptıklarını anlattı.Prof. Dr. Çamlıbel, Jinemed Tüp Bebek Merkezi'nin Türkiye'de 19 yıldır hizmet verdiğini, ayrıca yurt dışında İngiltere, Kıbrıs, Almanya, Arnavutluk, Makedonya ve ABD gibi ülkelerde de işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.Türkiye'de gelişen medikal turizmi sonucunda yurt dışından bütün sağlık kuruluşlarına çok sayıda hasta geldiğini dile getiren Prof. Dr. Çamlıbel, "Tüp bebek için de geliniyor. Türkiye'de daha ucuz ve çok daha başarılı yapıldığı için" dedi.İngiltere ve dünyanın değişik ülkelerinden hastaları tedavi ettiklerini belirten Prof. Dr. Çamlıbel, "Tüp bebeğin Türkiye'de yapılabilecek kadarını Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye'de yapılamayacak işlemler var. Örneğin donör veya cinsiyet seçimi gibi. Onları da yurt dışında bunları yapan merkezlere yönlendiriyoruz" diye konuştu.BBC'nin haberinde, cinsiyet belirleme yönteminin "Türkiye'de yapılıyormuş" gibi yansıtıldığını söyleyen Prof. Dr. Çamlıbel, bunun altında başka sebepler aradığını bildirdi.İngiltere'deki sağlık sisteminin, İngiliz hastaların yurt dışında tedavi görmesinden hoşnutsuz olduğunu belirten Prof. Dr. Çamlıbel, "Çünkü ulusal sağlık sistemi orada çok zor durumda. Bir bacak ameliyatı için 6 ay sonrasına gün veriyorlar. Bir rahim ameliyatı için bir yıl sonraya gün veriyorlar. Tüp bebek için hasta sırada bekliyor. Bu sefer 'yaşın 40 oldu deyip' yapmıyorlar. Ciddi bir dram yaşanıyor" şeklinde konuştu.Haberdeki suçlamaların kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Çamlıbel, şunları söyledi:"Böyle bir şeyi yapmak için deli olmak lazım. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Ancak arzu eden hastalara yapılabilecek yeri söylüyoruz. İşlemler orada yapılıyor. Bu da Türkiye sınırları içinde değil. Acaba, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye mi sanıldı orada bilmiyorum. Ayrıca bu haber üzerine Jinemed'de tedavi olan bazı hastalarımız da bizleri arayarak ve elektronik postalar göndererek BBC'nin iyi niyetli olmayan haberine tepkilerini dile getirmektedirler."