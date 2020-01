'Cinsiyet paravanı' çöken Starbucks, Suudi Arabistan'da kadınlara kahve vermeyi reddetti!

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan şubesi kadın ve erkeklerin kahve dükkanına ayrı kapılardan girmesini sağlayan paravanın çökmesinin ardından kadın müşterilere hizmet vermeyi reddetti.

Sputnik’in haberine göre yönetim, kapıya Arapça ve İngilizce "Kadınlar lütfen tek başlarına girmesinler. Sipariş vermesi için şoförünüzü gönderin. Teşekkürler” uyarısı astı.

@Starbucks please stop this #discrimination against #women in your #Riyadh #Saudi Arabia store#Starbucks pic.twitter.com/chGbGgMuMu