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Dünya

'Cinsiyet paravanı' çöken Starbucks, Suudi Arabistan'da kadınlara kahve vermeyi reddetti!

Kapıya "Kadınlar lütfen tek başlarına girmesinler" uyarısı asıldı

05 Şubat 2016 18:24

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan şubesi kadın ve erkeklerin kahve dükkanına ayrı kapılardan girmesini sağlayan paravanın çökmesinin ardından kadın müşterilere hizmet vermeyi reddetti.

Sputnik’in haberine göre yönetim, kapıya Arapça ve İngilizce "Kadınlar lütfen tek başlarına girmesinler. Sipariş vermesi için şoförünüzü gönderin. Teşekkürler” uyarısı astı.

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