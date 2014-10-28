Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 142 ülke arasında 125'nci!

Dünya Ekonomik Forumu 2014 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporunu açıkladı. Rapora göre hiçbir ülke cinsiyet eşitsizliğini gideremezken, bu amaca en çok yaklaşan, İskandinav ülkeleri oldu. Türkiye araştırmanın yapıldığı 142 ülke arasında 125. olurken, Yemen listenin sonunda yer aldı.

Cinsiyet eşitliğini sağlamada ilk beş sırayı sırasıyla İzlanda Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka aldı. Raporun ilk yayınlandığı yıl olan 2006'da dördüncü sırada yer alan İzlanda, 2009'da kadın-erkek eşitliğini sağlamada en başarılı ülke olarak birinci sıraya yerleşti ve altı senedir birinciliğini koruyor.

Geçen sene 136'ncı sırada yer alan Körfez ülkesi Yemen ise bu yıl ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde ve eğitimde 6, sağlık ve yaşam kategorisinde 26, siyasi katılım kategorisinde ise 7 sıra gerileyerek sonuncu sıraya yerleşti.

Raporda Türkiye'nin durumu ise oldukça dikkat çekici. Geçen sene 136 ülke arasında 120'nci olan Türkiye bu sene küresel cinsiyet uçurumu raporunda 5 sıra daha gerileyerek 125'nci oldu. Bu yılki tablo Türkiye için son beş yılın en kötüsü. Rapora göre, sağlık ve yaşam kategorisinde 1 tam puan üzerinden 0.953 puan alarak bu alanda neredeyse eşitsizliğin kapandığı Türkiye'de kadınların ekonomiye ve siyasete katılımı hala çok düşük. Kadınların eğitime katılımında ise Türkiye sadece 105'nci sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Klaus Schwab yaptığı açıklamada, cinsiyet eşitliğini sağlamanın ülke ekonomileri için oldukça gerekli olduğunu vurguladı. Schwab, “Sadece bütün yeteneklerine erişimi olan ekonomiler rekabetçi ve zengin kalabilirler” dedi.

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda Almanya ekonomik katılım ve fırsat eşitliği, eğitim ve siyasete katılım kategorilerinde ilerleme kaydederek 14'üncü sıradan 12'nci sıraya ilerledi. Almanya'nın grafiğinde kadınların siyasi katılımındaki ilerleme göze çarpıyor.

Asya ve Pasifik ülkelerinde de durum pek parlak değil. 2006'ya göre ilerleme gösterse de Çin bu sene sağlık ve yaşam kategorisinde en düşük sırada yer alan dokuz ülkeden biri. Japonya da raporun ilk yayınlandığı yıldan itibaren cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme gösterdi fakat özellikle siyasi katılım kategorisinde bu yıl gözle görülen bir düşüş hâkim.

Kanada ve Amerika Birleşik devletleri cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme kaydeden ülkelerden. Rapor üç sıra ilerleyerek 2014'te 20 sıraya yerleşen ABD'nin cinsiyet eşitsizliğinin yüzde 75'ini kapattığını ortaya koyuyor. Rapora göre, kadınların siyasete katılımı özellikle bakanlık pozisyonlarında yer alması bu ilerlemeye katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ise Dünya Ekonomik Forumu raporun en alt sıralarında yer aldı. Raporda Körfez ülkesi Kuveyt, Arap ülkeleri arasında cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için en iyi performans gösteren ülke olarak tanımlanıyor. Listede 130'uncu sırada yer alsa da Suudi Arabistan 2006'dan beri en çok değişim gösteren beş ülke arasında. Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği ve eğitim kategorilerinde ilerleme kaydeden Suudi Arabistan bu yılki raporda hiç kadın bakanı olmayan dört ülkeden biri.