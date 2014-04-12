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Dünya

Cinsiyet değiştirdi, eşiyle tekrar evlemek zorunda kaldı

İngiltere'de Helene Ratcliffe, cinsiyet değiştirerek kadın olan 20 yıllık eşiyle tekrar evlenmek zorunda kaldı

12 Nisan 2014 20:16

İngiliz Daily Mirror gazetesinde manşette yer alan habere göre, 3 çocuklu mutlu çiftten eski adıyla Andrew yeni adıyla Kate, 20 yıllık eşi Helene Ratcliffe’e kadın olmak istediğini anlatınca mükemmel aile imajlarının bozulduğunu söyledi. Haberde ilk defa 1986’da evlenen çiftin, gelinlik giyerek ikinci kez tekrar evlendikleri belirtildi.

43 yaşındaki Helene Ratcliffe, ilginç öykülerini “Onunla karım olarak tekrar evlenebilmek için ameliyatla kadın olan kocamı boşamak zorunda kaldım” diyerek anlattı. Ratcliffe, daha önceden kararına tepki gösterdiği 28 yıllık eşini çok sevdiğini anladığını ve onunla bu kez iki kadın olarak evlenmeye karar verdiğini söyledi. Ratcliffe, 50 yaşındaki eşi Andrew’un Kate olurken zor bir geçiş dönemi yaşadığını da aktardı.

 

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