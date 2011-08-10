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Dünya

CİNSİYET BELİRLEMEDE KAN TESTİ WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2011 00:24

-CİNSİYET BELİRLEMEDE KAN TESTİ WASHINGTON (A.A) - 09.08.2011 - Bebeğin cinsiyetinin anneye yapılan kan testiyle çok daha erken ve büyük oranda kesin olarak belirlenebileceği belirtildi. Amerikan Tıp Derneğinin dergisinde (JAMA) yayımlanan makaleye imza atan bilimadamları, 3 bin 524 gebeliği kapsayan 57 araştırmayı inceledi. Bebeğin cinsiyetinin anneye yapılan kan testi sayesinde çok daha erken ve büyük oranda kesin olarak belirlenebileceğini belirten bilimadamları, cinsiyete bağlı genetik anormallik risklerinin amniyosentez yönteminden daha az riskle teşhis edilebileceğini vurguladı. Bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde idrar testinin güvenilir olduğunu düşünmeyen bilimadamları, anne kanındaki fetüs hücrelerinin incelenmesinin düşük ve başka komplikasyonlara yol açabilen amniyosenteze de alternatif olabileceğini ifade etti. DNA testinin gebeliğin 5-7 haftasında bebeğin cinsiyetinin yüzde 95-99 kesinlikle belirlenmesi sağlayabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, ultrason yöntemiyle bebeğin cinsiyetinin 11. haftadan itibaren belirlenebileceğini ancak bu yöntemin de anne kanındaki fetüs hücrelerini kullanılarak yapılan testlerden daha az güvenilir olduğunu bildirdi.

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