Cinsellikte iki taraf da yalancı

Bir düşünün, erkek arkadaşınıza hiç yalan söylediniz mi? Ya da o size? Evet, hem kadınlar hem de erkekler partnerlerine yalan söylediklerini itiraf ediyor. Uzmanlar ise bu tür yalanların tehlikelerine dikkat çekiyor ve bunun riskli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor…



KADIN DİYOR Kİ...



“Sadece üç kişiyle yattım”



* Neden yalan söylüyorsunuz? Genellikle kadınlar seks çetelesinden birkaç erkeğin sayısını düşürürken erkeklerse tam tersine birkaçını ekliyorlar. Bunun en önemli nedeni ise her iki tarafın da kendilerini toplumun beklentilerini karşılamak konusunda baskı altında hissetmeleri.



İngiltere’de kadınlar, tüm hayat boyunca, ortalama 9 partnerleri olduğunu iddia ederken, buna karşılık erkekler ise 13 partnerden söz ediyor. Bir araştırmada, hem kadınlara hem de erkeklere toplam kaç kişiyle beraber olduklarını soruyorlar. Sonuç olarak yalan makinesinin kontrolü altında olduklarını düşündükleri zaman kadınların verdikleri rakam bir öncekinin nerdeyse iki katına ulaşırken, erkeklerinki ise yüzde 10 oranında düşüş gösteriyor.



* Neden söylememelisiniz? Her şeyden önce erkek arkadaşınız sizin cinsel geçmişiniz hakkında bir şey bilmiyorsa, geleceğiniz hakkında bilinçli kararlar vermesi mümkün olamaz. Eğer eski partnerleriniz hakkında yalan söylüyorsanız, cinsel yolla bulaşan bazı olası hastalıkların, enfeksiyonların üstlerini örtüyor olabilirsiniz. Örneğin Klamidya enfeksiyonu (Chlamydia trachomatis adlı bir bakterinin sorumlu olduğu hastalık) özellikle gelişmiş ülkelerde cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık görüleni. Üstelik bu konularda rahatça yalan söylediğiniz bir ilişki içindeyseniz, unutmayın ki erkek arkadaşınız da sizinle aynı nedenlerle, aynı konuda yalan söyleyebilir.



* Öneri: Eğer artık korunmasız bir cinsel ilişki düşünüyorsanız, geçmişiniz hakkında ayrıntıya girmeden ona, birlikte cinsel tarama testlerine gitmeniz gerektiğini söyleyin. Bu ortak kontrol her ikinizin de ilişkiye temiz bir sağlık sayfasıyla girmenize olanak tanır.



“Niye zayıflamadığımı anlamıyorum!”



* Neden yalan söylüyorsunuz? Esas sorumlu irade eksikliğiniz olduğunda suçu diyetinize atmak en kolay yol. Aslında basit gerçek şu: Rejim yapıp da kilo kaybetmeyen insanlar genellikle rejim programlarına sadık kalmayanlar. Weight Watchers Diyet Sistemi’nin son olarak yaptığı bir araştırmaya göre rejime rağmen kilo veremeyen katılımcıların yüzde 46’sı motivasyon eksikliğinin en büyük problemleri olduğunu söylüyorlar.



* Neden söylememelisiniz? Her şeyden önce kendinize karşı dürüst olmak kilit nokta. Üstelik sevgilinize ne yediğiniz hakkında yalan söylemek bu kötü alışkanlığınızı daha da artırmaktan başka bir işe yaramaz. Buna ek olarak sevgilinizi yedikleriniz hakkında aldatmak – beraber geçirdiğiniz en önemli zaman olan - yemek saatlerinin bir mayın tarlası haline gelmesine yol açabilir.



* Öneri: Beslenme uzmanları bakın bu konuda neler söylüyor: “Çok sayıda kadının diyetlerine uymamak konusunda yalan söylemelerinin nedeni erkek arkadaşlarını hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor olmaları. Ancak eğer bu konudaki zayışığınızı ve başarısızlığınızı ona itiraf ederseniz aynı zamanda kendinize de itiraf etmiş olacaksınız.”



“Merak etme, hâlâ hap alıyorum”



* Neden yalan söylüyorsunuz? Tabii ki bunun tek ve basit bir nedeni olabilir: Siz çocuk yapmak istiyorsunuz, o istemiyor.



* Neden bu konuda yalan söylememelisiniz? Bu yalan büyük risklerle dolu. 5 bin kadınla yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 31’i çocuk doğurmak amacıyla – partnerlerinin isteğine aldırış etmeden - doğum kontrol haplarını almayı bırakabileceklerini ifade etmiş. Ancak bu geçekten de sanılandan çok daha tehlikeli bir durum. Eğer hap almayı bırakır ve bu süreçten partnerinizi haberdar etmezseniz, bunu yapabildiğiniz gibi her türlü yalancılığı / hilekârlığı / aldatmayı aynı şekilde yapabileceğinizi düşünecektir.



* Öneri: Birçok erkek bir kadının doğurganlığı konusundaki biyolojik çerçeveden haberdar değildir, bu nedenle kendinizi bilgilerle donatın ve durumunuzu ortaya koyun. Eğer bir aile kurmaya ölümüne karşıysa beraberce bir uzmandan danışmalık almayı teklif edin ve randevu alın.



ERKEK DİYOR Kİ...



“Her gece içki içmiyorum”



* Neden yalan söylüyor? Bir erkeğin aldığı alkol miktarını saklamasının birkaç değişik nedeni

olabilir. Ancak bunlardan en endişe verici olanı, altında bir alkolizm sorunu yatıyor olması.

“Normal” bir içicinin genellikle ne kadar içtiğini söylemek konusunda bir sorunu olmaz. Ancak bir kişi eğer çok fazla içiyorsa bu konuda yalan söyleyecektir. Çünkü derinlerde bir yerde bir sorun olduğunu içten içe biliyordur.



* Neden söylememeli? Eğer bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız aşırı alkol tüketimi

partnerinizin sperm sayısında ve sperm sağlığında şiddetli düşüşe neden olabilir.



* Öneri: Alkol konusunda yüzleşmeniz gerektiğinde doğru bir zaman belirleyin. Onun içki

içmesi konusunda neler hissettiğinizden bahsetmek için sakin bir anı bekleyin. Unutmayın,

bu yalan ikiniz arasında yapay bir sis perdesi gibidir. Üstelik bu sadece çocuk yapmaya

çalışıyorsanız değil eğer uzun dönemli bir ilişkiniz ya da çocuğunuz varsa sosyal hayatınız ve aile hayatınıza da zarar verebilir.



“Asla mastürbasyon yapmam”



* Neden yalan söylüyor? Çünkü sizin onun her türlü cinsel ihtiyacını yerine getiremediğinizi

düşünmenizi istemiyor. Buna ek olarak eğer mastürbasyon yaptığını kabul ederse onun seks

takıntılı biri olduğunu düşüneceğinizden korkuyor.



* Neden söylememeli? Netdoctor.co.uk adlı web sitesine göre erkeklerin büyük çoğunluğu

mastürbasyon yapıyor. Hatta uzmanlar yapanların oranının yüzde 95 olduğunu tahmin ediyor.

Erkeklerin büyük bir kısmı mastürbasyon yapmaya 14 yaşında başlıyor ve birçoğu 70’li,

80’li yaşlarına kadar bunu sürdürüyor. Yani eğer partneriniz size mastürbasyon yapmadığını

söylüyorsa büyük olasılıkla yalan söylüyor demektir. Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki sık

cinsel boşalma prostat kanseri riskini düşürebiliyor.



* Öneri: Eğer cinselliği paylaşamıyorsanız bu çok açık bir ilişkiniz olmadığı anlamına gelir.

Hâlbuki partnerinizin mastürbasyon yapma sıklığı onun psikolojik seks yapma ihtiyacıyla sizinki arasındaki uyumsuzluğu düzenlemenin bir yolu olabilir. Neden ne olursa olsun eğer bu konu hakkında yalan söylüyorsa üzerinde konuşmanız gereken bir konu var demektir. Ayrıca durum karşınızdaki kişiye zarar vermediği sürece birlikte paylaşıp zevk alabilmeniz gerekir.

