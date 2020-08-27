Cinsel yönelimi yüzünden ailesinden şiddet gören 15 yaşındaki çocuk devlet yurduna yerleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta bir kişinin sosyal medya hesaplarından birlikte yaşadığı annesi tarafından cinsel yönelimi yüzünden fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldığı paylaşımı yapması üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından 15 yaşındaki M.E'nin, Eyüpsultan'da annesi ile birlikte yaşadığını belirledi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ifade veren M.E., annesi tarafından baskı gördüğünü ve zaman zaman darp edilerek fiziksel şiddete maruz kaldığını, annesinden şikâyetçi olmadığını yurda yerleştirilmek istediğini söyledi.Polis, M.E.'nin annesi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

15 yaşındaki M.E., devlet yurduna teslim edildi.

Ne olmuştu?

M. E.’nin (15) cinsel yönelimi sebebiyle ailesinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden videosu sosyal medyada büyük etki uyandırdı. Kısa süre içerisinde Türkiye gündemine giren etikette şiddete maruz kaldığını belirten çocuğa destek mesajları yağdı ve can güvenliğinin sağlanması için kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. Paylaşılan videolarda olayı anlatan M. E. ailesi tarafından eve hapsedildiğini, telefonuna el konulduğunu ve türlü kötü davranışlara maruz kaldığını aktarıyor. İkinci videoda ise bir kadının M. E.’nin kapısını yumrukladığını ve telefonunu almaya çalıştığı duyuluyor. Videolardan sonra çocuğun yakınları telefonuna ulaşamadığını aktarmıştı.