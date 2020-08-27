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Cinsel yönelimi yüzünden ailesinden şiddet gören 15 yaşındaki çocuk devlet yurduna yerleştirildi

27 Ağustos 2020 15:56

İstanbul'da cinsel yönelimi nedeniyle ailesinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren bir çocuğun videosuna sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler üzerine harekete geçen yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. 15 yaşındaki kız çocuğu devlet yurduna yerleştirildi.

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