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Kültür-Sanat

Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'ye Emmy Ödülü verilmesinden vazgeçildi

Netflix de Spacey'yin başrolde olduğu House of Cards dizisinin sonlandırılacağını açıklamıştı

01 Kasım 2017 11:01

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi , ABD'li aktör Kevin Spacey hakkındaki ortaya çıkan çocuk tacizi suçlamasının ardından aktöre gelecek ay vermeyi planladığı yaşam boyu başarı ödülünü geri çektiğini açıkladı.

NTV'nin İngiliz Independent gazetesinden aktardığına göre, 58 yaşındaki Spacey'nin 1986 yılında o sırada 14 yaşında olan aktör Anthony Rapp'i taciz ettiğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından akademi gelecek ay New York'ta düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde Spacey'e verilmesi öngörülen 'Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü'nün iptal edilmesine karar verdi.

Öte yandan Netflix, Spacey'nin başrolde olduğu 'House Of Cards' adlı dizinin yayından kaldırdığını duyurdu. Yapım firması dizinin yeni sezon bölümlerinin çekimine başlanmayacağını bildirdi.

Aktör Rapp, önceki gün Spacey'nin 31 yıl önce, 14 yaşındayken kendisini evinde taciz ettiğini ileri sürmüştü. Spacey, Rapp'in iddiaları sonrası açıklamada olayı hatırlamadığını iddia etmiş ancak alkol etkisindeyken yapmış olabileceği hatalı davranışlardan ötürü özür dilemişti.

Spacey ayrıca açıklamasında eşcinsel olduğu ve uzun yıllar cinsel kimliği konusunda karmaşa yaşadığını ifade etmişti. Aktörün cinsel kimliğini taciz eyleminin gerekçesi gibi sunması kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

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