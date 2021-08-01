Cinsel tacizle suçlanan ABD'li eskrimci takım arkadaşları tarafından protesto edildi; Olimpiyat Köyü'nde kalmasına izin verilmedi

Hakkında üç cinsel taciz suçlaması olan ABD Olimpiyat Eskrimcisi Alen Hadziç, Tokyo Olimpiyatları’nda takım arkadaşları tarafından protesto edilirken eskrimcinin Olimpiyat Köyü’nde kalmasına da izin verilmedi. Takım arkadaşları, Hadziç’le beraber kalmaktan rahatsız olacaklarını belirtti.

Montclair Local isimli haber sitesinde yer alan habere göre, ABD Güvenli Spor Merkezi’nin hakkında üç tane cinsel taciz soruşturması yürüttüğü eskrimci Alen Hadziç, Japonya karşısındaki maçta takım arkadaşları tarafından protesto edildi.

Maç sırasında Hadziç’in siyah bir maske taktığı, takım arkadaşları Jake Hoyle, Curtis McDowald ve Yeisser Ramirez’in pembe maskeler taktığı görüldü.

Hadziç hakkında, 2013 ve 2015 yılları arasında üç kadın eskrimciye yönelik cinsel taciz suçlamaları üzerine ABD’nin Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi içindeki cinsel taciz ve istismar soruşturmalarını yürüten organı SafeSport tarafından soruşturma yürütülüyor.

SafeSport suçlamalar ışığında ilk olarak Hadziç’in Olimpiyatlar’a katılmaısna izin vermemişti. Suçlamaları inkar eden Hadziç, avukatı Jack Wiener vasıtası ile kendisine yönelik tutumun doğru olmadığını ve Olimpiyatlarda yer alması için izinlerin sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Olimpiyatlara katılmak için izni alan Hadziç’in takım arkadaşları, kendilerini onun yanında güvende ve huzurlu hissetmediklerini belirterek Olimpiyat Köyü’nde kalmasına karşı çıktı. Hadziç, Tokyo’ya takımından ayrı uçtu ve Tokyo’da başka bir otelde kalmaya başladı.