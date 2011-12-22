-Cinsel taciz ve cinayete hapis cezası SAMSUN (A.A) - 22.12.2011 - Samsun'un İlkadım ilçesinde, cinsel tacizde bulundukları genci darbederek öldürdükleri iddia edilen 9 sanık 5 ay ile 40 yıl 5 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı Yaklaşık bir yıl önce Canik ilçesinde zorla otomobile bindirdikleri Selçuk Sağlam'ı İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki metruk bir eve götürüp cinsel tacizde bulundukları ve sonrasında darbederek öldürdükleri iddia edilen 7'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanıklar Murat Cansız, Ferhat Cansız, Murat Kale, Mertcan Karaaslan, Mehmet Özgür, Yunus Diçer ve Yakup Cödel ile ölen Selçuk Sağlam'ın yakınlarının hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanıklar Aslıhan Fahriye Eroğuz, Yılmaz Coşkunsu, Tuba Türkmen, Enver Kılıçoğlu ve Adem İhtiyar katılmadı. Duruşmada söz alan sanıklardan Murat Cansız, olayda öldürme kastının bulunmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Savunmada bulunan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlerini istediler. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Cansız, Ferhat Cansız ve Mertcan Karaaslan'ı toplam 40 yıl 5'şer ay, Murat Kale, Mehmet Özgür, Yunus Diçer ile Yakup Cödel'i, 31 yıl 8'er ay, Enver Kılıçoğlu ve Adem İhtiyar'ı ise 5'er ay hapse mahkum etti.