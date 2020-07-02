Cinsel taciz suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'le ortak çalıştığı bilinen Ghislaine Maxwell tutuklandı

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ortak olduğu bilinen Ghislaine Maxwell tutuklandı.

New 4 New York'un aktardığına göre, Epstein'in çocuk istismarı ve cinsel istismar davasında ABD'li milyarderle ortak çalıştığı bilinen Ghislaina Maxwell, FBI tarafından tutuklandı.

Maxwell'in federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

ABD'li milyarder geçen sene onlarca kadına cinsel tacizle suçlanmış ve 14 yaşından küçük çocukları da istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Epstein tutuklandıktan sonra Ağustos ayında cezaevinde hayatını kaybetti. Epstein'in intihar ettiği belirtildi.