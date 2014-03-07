Cinsel taciz savcısına 'elle sarkıntılık' suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'ndeki cinsel taciz iddialarını soruşturmakla görevli başsavcı, iş arkadaşı kadın avukata elle sarkıntılık yapmakla suçlanıyor.

Yarbay Joseph Morse, kadını 2011'de Virginia'da yapılan cinsel saldırı suçlarıyla ilgili konferansta taciz ettiği iddiası nedeniyle açığa alındı.

ABD ordusunun cinsel saldırı vakalarını ele alışı, Senato gündemine taşınmış durumda. Son yıllarda Amerikan ordusu içinde işlenen seks suçlarında bir artış görülüyor.

Soruşturma sürüyor

Son olarak, bir kadın yüzbaşıyı cinsel ilişkiye zorlamakla ve bunu açıklaması halinde ailesini öldürme tehdidinde bulunmakla suçlanan Tuğgeneral Jeffrey Sinclair dün iddiaları kabul etti.

Yarbay Morse ise Kara Kuvvetleri avukatı bir kadın tarafından elle sarkıntılık ve öpmeye çalışmak ile suçlanıyor.

Askeri yetkililerin BBC'ye aktardığına göre, kadının geçen ay şikâyetçi olmasından kısa süre sonra Yarbay Morse açığa alındı.

Yetkililer, henüz soruşturmanın devam ettiğini ve iddianame hazırlanmadığını belirtti.

Yarbay Morse, cinsel saldırı ve istismar davalarına bakan 20'den fazla savcının amiriydi.

Bu arada, cinsel saldırı iddialarının, emir komuta zinciri dışındaki bağımsız bir askeri savcı tarafından soruşturulmasını öngören bir yasa taslağı ABD Senatosu'nda reddedildi.

Demokrat Partili Senatör Kirsten Gillibrand'in hazırladığı taslağın tasarıya dönüşmesi için 60 oy gerekirken 55 'evet' oyu verildi.

Konunun Senato'da tartışılmasına başka bir taslak üzerinden devam edilecek.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon verileri, 2013 mali yılında cinsel saldırı vakalarının %60 artarak 5400'ü bulduğunu gösteriyor.

Askeri yetkililer, tacize uğrayanların şikâyetlerini bildirmekte daha cesur davranmaları nedeniyle sayının arttığını savunuyor.