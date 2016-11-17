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Yaşam

Cinsel taciz sanığı kendini böyle savundu: Dokundum ama...

İlk ifadesinde suçlamaları kabul eden i Ahmet T. mahkeme karşısında ifadesini reddetti

17 Kasım 2016 23:24

Bolu'nun Gerede ilçesinde eşinin 17 yaşındaki kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 27 yaşındaki zanlı Ahmet T, "Onu kardeşim gibi görüyorum. Bir kaç kez dokunmuş olabilirim ama cinsel amaçla değildi" ifadeleriyle kendini savundu.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran R.Y.,  tornacı dükkanında çalışan eniştesi Ahmet T’nin kendisine 2 kez ablasının yanında, bir kez de evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran R.Y., eniştesinin Savcılık sorgusunda suçlamayı kabul ederek tutuklanan Ahmet T., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.


'Kardeşim gibi görüyorum'


Duruşmadaki savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Ahmet T., savcılık soruşturmasında baskı altında ifade verdiğini ileri sürerek şöyle dedi:

"Ben baldızımı bir kez bacakları açık oturduğu için uyarmıştım. O nedenle bana kızgın olabilir. Suçlamaları reddediyorum. Onu ben kardeşim gibi görüyorum. Bir kaç kez dokunmuş olabilirim. Ama bu cinsel bir amaçla değildi. Bana neden böyle bir iftira attığını bilmiyorum. Beni cinsel istismarla suçladığı zamanlarda eşim de yanımdaydı. Şu anda bu iftiralar yüzünden eşimle boşanma aşamasındayız."

Mahkeme heyeti suçun niteliği, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

 

 

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