Cinsel taciz iddiasıyla suçlanan yoga ustasıyla ilgili deliller kayboldu

Öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp yurtdışına çıkış yasağı konularak 17 Temmuz’da serbest bırakılan yoga üstadı Akif Manaf’ın evinde ele geçen delil niteliğindeki bir harici bellek kayboldu.

7 polis raporluk

Hürriyet 'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul Emniyeti’nden soruşturma savcılığına gönderilen yazıda, Manaf’ın Beyoğlu’ndaki evi ve Mecidiyeköy’deki işyerinde bazı harici bellek ve bilgisayarlara el konulduğu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilen materyaller arasında evde el konulan bir harici belleğin olmadığının tespit edildiği ifade edildi. Manaf’ın evi ve işyerinde arama yapan 7 polis hakkında hazırlanan rapor da savcılığa gönderildi.