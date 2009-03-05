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Dünya

Cinsel taciz görüntüleri bakanı yaktı

Arnavutluk'ta cinsel tacizle suçlanan Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Yili Pango, başbakan tarafından görevden alındı

05 Mart 2009 02:00

Arnavutluk'ta cinsel tacizle suçlanan Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Yili Pango, başbakan tarafından görevden alındı.

Dün gece özel bir televizyon kanalında, iş için başvuran kadınların bakan tarafından taciz eddiğini gösteren gizli kamera görüntüleri yayımlandıktan hemen sonra, Başbakan Sali Berişa, Pango'ya "hizmetlerinden dolayı teşekkür etti."

Berişa, basın bürosu kanalıyla yayımladığı açıklamada, "Pango'nun bakan koltuğunda oturarak durumun aydınlatılmasını sağlayamayacağını" belirtti.

Bakan Pango ise iddiaları reddetti ve görüntülerin montaj olduğunu iddia etti.

Pango, 2007 Mart'ından beri bakanlık yapıyordu.

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