Cinsel sorunlar hastalık habercisi olabilir

Türk Androloji Derneği’nin, Erkek Sağlığı Bilinçlendirme Projesi kapsamında Bayer Türk'ün desteğiyle hayata geçirdiği "Erkek Erkeğe Sağlık Konuşuyoruz" çalışması için hazırlanan ve 14 ilde 50 bin erkeğin şeker, yüksek tansiyon ve yağ kütle oranının ölçümünün gerçekleştirilmesi amaçlanan "Erkek Sağlığı Tırı", Kayseri'ye geldi.



Kayseri'de projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Oğuz Ekmekçioğlu, erkeğin en çok zorlanan birey olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ekmekçioğlu, "Erkek toplumuz ama erkeklerin pek çok sağlık sorunu var" dedi.



Türkiye'de 7 milyon civarında cinsel sorun yaşayan erkek olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Prof. Dr. Ekmekçioğlu, şöyle devam etti:



"Cinsel sağlık iyiyse genel sağlık da iyi oluyor. Böyle bir kriter var. Ancak ülkemizde erkekler, ailenin ekonomik sorumluluğunu üstlendiği için genellikle kendi sağlıklarını ihmal ediyorlar ve önceliği çocuklarıyla eşlerine veriyorlar. Böyle olunca da erkeklerde ortaya çıkmamış, bastırılmış pek çok sağlık sorunu bulunuyor. Biz de Androloji Derneği olarak erkek sağlığının korunması için böyle bir projeyi başlattık. Erkeklere tavsiyemiz, kendi iyiliğiniz için ve aile yaşamının devamı için kendinizi koruyun ve kollayın."



Türkiye'de erkeklerin özellikle cinsel sağlık sorunu yaşadıklarında hekime gitmediğini ve bu rahatsızlıklarını gizlediklerini belirten Prof. Dr. Ekmekçioğlu, "Bize başvuran pek çok hastanın başka sağlık sorunları bulunduğunu, cinsel sağlık sorunlarıyla beraber yaşadığını görüyoruz. Hastalığı gizlemek, başka hastalıkların da ortaya çıkmasını engelliyor" diye konuştu.



Toplantıda projeyi tanıtan sunucu ve spor yorumcusu Ümit Aktan, 3 ay sürecek projede, erkeklerin 'Sağlık Tırı'na gelerek tarama yaptırdıklarını, elde edilecek verilen toplanacağını ve Türkiye genelinde erkek sağlığı için bir tablo ortaya çıkacağını bildirdi. Aktan, erkeklerin sağlık sorunlarını gizlediğini, göz ardı ettiğini ve sağlıkta önceliği çocuklarıyla eşlerine verdiklerini de ifade ederek, "Erkekler olarak bizler, önce kendi sağlığımızı iyi korumalıyız ki aile bireylerine daha çok faydamız olsun. Hasta olan bir erkek ailesine uzun süreli ve kaliteli destek olamaz" dedi.



Projeye destek veren Bayer Türk temsilcisi Sinan Aktan da projede ilk etapta maksimum 5 ilde tarama yapmayı planladıklarını, ancak yoğun ilgi nedeniyle il sayısını 14'e çıkardıklarını, Kayseri'nin ise 8'inci durak olduğunu bildirdi. Aktan, şimdiye kadar gezilen 7 ilde 23 bin tarama gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Toplantıya katılan Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, futbolcuların genç ve sağlıklı kişiler olduklarını vurgulayarak, "Futbolcular da birer insan. Genç ve sağlıklı insanların da birtakım doğal ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını karşılarken bazen çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu zorlukların aşılması lazım" diye konuştu.



Toplantıda, sağlık Tırı'nın Kayseri'ye gelişinde destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Bulut ve DHA Kayseri Bölge Müdürü Oktay Ensari'ye birer plaket verildi. Özhaseki'nin plaketini, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Seyit Ahmet Okur aldı.



Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki otoparka getirilen sağlık tırında uzmanlar, başvuran erkeklerin şeker, tansiyon ve yağ kütle oranlarını ücretsiz ölçüyorlar.



(AA)

