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CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN POLİS TUTUKLANDI UŞAK (A.A) 

04 Nisan 2011 18:42

-CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN POLİS TUTUKLANDI UŞAK (A.A) - 04.04.2011 - Uşak'ta, ekip aracında alkol aldıktan sonra gittiği evde bir kadına ''nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu'' iddia edilen polis ile kendisine yardım eden biri polis, iki kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları N.C. ve A.K. ile arkadaşları A.K, Akse Çamlığı mevkisinde ekip aracı içinde alkol aldıktan sonra Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ndeki R.G'nin evine gitti. Zanlılardan N.C. evde bulunan F.İ. adlı kadına ''nitelikli cinsel saldırı''da bulundu. Evin sahibi R.G'nin şikayeti doğrultusunda Uşak Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturmanın ardından N.C, A.K. ve A.K, Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Zanlılar, ''alıkoyma, konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırıya yardım''suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Uşak Emniyet Müdürü Cafer Şahin, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Durumun bildirilmesinden hemen sonra müfettiş talep ettiklerini ve söz konusu polis memurlarını açığa aldıklarını anlatan Şahin, şunları söyledi: ''Halkın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden çalışan teşkilat mensuplarımızın bu tür olaylara karışanlarla aynı kefeye konulmaması gerekir.  Olaya adı karışan N.C. 17 yıllık polis memuru, diğeri de 6 yıllık polis. Türkiye genelinde 220 bin kişilik gücüz, istemeyiz ama böyle kişiler çıkıyor. Mahkeme iki polis memurunu da tutukladı. Emniyet teşkilatı olarak çürük elmaları temizleyeceğiz.''

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