Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'ın tutuklanması talebine ret!

Cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er'in ölümüne neden olan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı davanın 4 duruşmasında mahkeme savcının tutuklama talebini reddetti.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın dördüncü duruşması Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Avukatların savunmasıyla başlayan davada mütalaa veren savcı, sanığın nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını, aynı zamanda hükümle beraber tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra intihar etmişti.

Gazeteciler adliyeye alınmadı

Adliye çevresinde ve adliye içinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, duruşmayı izlemek için gelen gazeteciler adliyeye alınmadı.

Duruşmaya, İpek Er'in ailesi ve avukatları, Siirt ve Diyarbakır baroları, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanı Songül Korkmaz katıldı.

Davada mütalaa veren savcı Musa Orhan'ın tutuklanması ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını istedi.