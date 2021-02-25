"Cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan susma hakkını kullandı, duruşma bir kez daha ertelendi

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen ve tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Orhan, susma hakkını kullanırken, duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Siirt ve Batman Barosu ile Orhan'ın avukatları katıldı. Ankara'dan SEBGİS ile duruşmaya katılan Orhan, susma hakkını kullandı.



Mahkeme heyeti; cumhuriyet savcısı, İpek Er'in ailesinin avukatı ve sanık Musa Orhan'ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı.

Sanık Orhan'ın sosyal medya hesapları olup, olmadığının incelenmesi için duruşma, 1 Haziran'a ertelendi. (DHA)

Ne olmuştu?

Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını 18 Ağustos'ta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan’ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

TIKLAYIN - Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısının ardından yaşamına son veren İpek Er'in ifadesi ortaya çıktı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Musa Orhan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davası açılmış, tutuklanmasına karar verilmişti. Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan’ın açığa alınması kararı vermişti.

Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, tutuklama kararına itiraz etmişti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürmüştü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmiş, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar vermişti.

Musa Orhan tutuklanmasına karar verildikten 7 gün sonra, serbest bırakılmıştı.

16 Ekim'de Orhan'ın Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilmişti. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vermişti.

TIKLAYIN - ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi; başsavcılığın, itirazı reddedildi