Cinsel saldırı mağdurlarına destek için porno sitesi

İngiltere’deki Feminist My Body Back (Vücudumu Geri İstiyorum) kuruluşu cinsel saldırı mağdurlarının yeniden bedenlerini sevmelerini sağlamak amacıyla The Clit List isimli bir porno sitesi kurdu.

Sputnik’in haberine göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da 2014 yılından bu yana tecavüz mağdurlarına psikolojik destek veren ve düzenlediği Cafe V başlıklı buluşmalarla katılımcıların maruz kaldıkları şiddetin ardından vücutlarını yeniden sevmeleri için yardım eden My Body Back, bir porno sitesi oluşturdu. The Clit List isimli sitenin kuruluş amacınınsa buluşmalarda mağdurların cinsel yaşamlarına geri dönme eğiliminin gözlemlenmesi olduğu belirtildi.

Sitenin müdürü Ella Ora “Cafe V’ye katılan birçok kadın bir partnerlerinin olmasının gerekmediğini, tek başlarına cinsel arzu duymak istediklerini, ancak kendilerine saldırı anını hatırlattığı için porno izleyemediklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

Siteye ise sıradan porno sitelerindeki, mağdurların saldırı anını anımsamalarına neden olan görüntüler yerine, kadınlar tarafından üretilip yönetilen, ataerkil olmayan ve şiddet içermeyen görüntülerin yanı sıra ilişkiler ve cinsellik üzerine eğitici videolar yerleştirildi.