Cinsel saldırı davasında beraat kararına savcı ve avukattan itiraz

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de geceleyin alkollü olarak sokakta yürüyen E.A.\'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D.\'nin (34) delil yetersizliğinden beraat edilmesi kararına, E.A.\'nın avukatı ile duruşma savcısı itirazda bulundu.

Olay, 21 Şubat 2017 tarihinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında alkollü olarak yürüyerek evine giden E.A.\'yı gören T.D. ile O.U. (17), dönüp genç kadını takip etti. T.D. ardından bir evin garajına doğru götürdüğü E.A.\'ya burada cinsel saldırıda bulundu, O.U. ise kadının yere düşen cep telefonunu aldı. E.A.\'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, T.D. ve O.U.\'yu yakaladı. T.D. hakkında Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'cinsel saldırı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan, O.U. hakkında da Eskişehir 2\'nci Çocuk Mahkemesi\'nde \'nitelikli hırsızlık\' suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın son duruşması geçen 17 Nisan\'da yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık T.D. katılmazken mağdur E.A.\'nın ve sanığın avukatı katıldı. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden sanık T.D.\'nin \'cinsel saldırı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

O.U.\'nun ise geçen 10 Ekim\'de Eskişehir 2\'nci Çocuk Mahkemesi tarafından \'hırsızlık\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mağdur E.A.\'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, T.D.\'ye beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Kararın bozulması için kendisinin ve savcının istinaf yoluna başvurduğunu söyleyen avukat Arpacı şöyle konuştu:

\"Müvekkilimizin mağdur olduğu, tecavüze uğradığı dosyada sanık hakkında beraat kararı verildi. Bu kararda çok şaşkınız. Çünkü her türlü delil var, DNA\'sı var yapan kişinin. Şahitler var. Ama buna rağmen biz bu beraat kararını anlamıyoruz. Cinsel istismar konusunda tasarılar konuşuldu. 30-40 yıllık hapis cezasının tartışıldığı bu günlerde aslında cezasızlık sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Mesele cezaların fazla olması değil, az olması değil, mahkemeler bunları uygulamıyor. Bizim gördüğümüz, dosyalarda tüm sanıklar beraat ediyor. Ama bu dosya özellikle önemli. Kadının gece vakti sokağa çıkma hakkına yapılan bir gasptı bu tecavüz. Mahkeme diyor ki \'gece vakti siz saat 01.30 gibi sokağa çıkarsanız ve tecavüze uğrarsanız, şahitleriniz de olsa tecavüz edenin DNA\'sı pantolonunuza da çıksa bile biz o kişiyi beraat ettiririz\' diyor. Bu, kadınların gece sokağa çıkma haklarına indirilen çok büyük bir darbedir. Bunu kabul etmiyoruz. İstinafa gittik, savcılık da istinafa gitti. Bu kararın bozulacağını düşünüyoruz.\"



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