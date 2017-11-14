'Cinsel saldırı' davasında 70 yaşındaki sanık, tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, 70 yaşındaki Selim I., zihinsel engelli oğlunun evlenmek istediği komşularının zihinsel engelli 22 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklandı.

Olay, mayıs ayında, Bolu\'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyünde meydana geldi. Selim I., iddiaya göre, komşusunun kızı İ.C.\'ye, evlerinin önünde cinsel saldırıda bulundu. İ.C., Selim I.\'nın kolunu ısırıp, olay yerinden yarı çıplak koşarak, uzaklaştı. Bunu gören kızın komşusu S.B., durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Selim I. hakkında, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz yargılandığı davada 5 çocuk babası Selim I., hakim karşısına ilk kez çıktı. Duruşmada genç kız, ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Konuşma güçlüğü çeken ve ileri derecede zeka geriliği bulunan İ.C., sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde verdiği ifadesinde, \"Bahçede otururken, yanıma Selim amca, geldi. Üzerimdekileri çıkarmaya çalıştı. Ben de onun kolunu ısırıp, taş attım ve kaçtım\" dedi. Sanık Selim I. ise suçlamayı reddederek, şunları söyledi:

\"Ben öğleden sonra koyunlarım kaybolduğu için dışarı çıktım. İ.C. o sırada evlerinin yanındaydı. Yanından geçerken bana \'Kızın gelmiş, evde mi?\' diye sordu. Ben de \'geldi\' deyip yanından geçip gittim. Başka şekilde kendisine dokunmadım. Yanına da yaklaşmadım. Oğlum bir ara bu kızla evlenmek istediğini bana söylemişti. Ancak annesi ve ben, kızın rahatsızlığı nedeniyle bunu kabul etmedik. Ben kendisine vurmadım, eteğini indirmeye çalışmadım. Suçsuzum.\"

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle sanığın tutuklanmasına karar verdi. Selim I., karar üzerine, \"Bu yaştan sonra hapishane koyar bana. Beni tutuklamayın\" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.