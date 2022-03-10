Cinsel saldırı davası çıkışında taşlı sopalı kavga; 5 yaralı, 6 gözaltı

Bursa'da cinsel saldırı davasının duruşması sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Cinsel saldırı sonucu bir erkek çocuğu dünyaya getiren 17 yaşındaki K.A. ve ailesi, kavganın ardından şikâyetçi olmak için gittikleri polis merkezinden çıkışta karşı tarafın taşlı sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan K.A. ve 4 yakını hastaneye kaldırılırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çarşı Polis Merkezi karşısındaki özel bir otoparkta meydana geldi. K.A., 2020 yılı mayıs ayında oturdukları mahalledeki komşusu O.Ö.’nün (21) cinsel saldırısına uğradı.

Olayın ardından K.A.'nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bunun üzerine K.A. ve ailesi, savcılığa giderek çocuğun babası olduğunu iddia ettikleri O.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

O.Ö. hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın daha önceki duruşmasında mahkeme heyeti K.A.'nın çocuğundan ve O.Ö.'den DNA testi alınmasını talep ederek duruşmayı bugüne erteledi. Bugün görülen duruşma sonrası ise adliye çıkışında taraflar arasında kavga çıktı. Görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, K.A. ve ailesi, Çarşı Polis Merkezi'ne gidip, tahrik ve darbedildiklerini öne sürerek şikâyetçi oldu.

Taşlı sopalı kavga

Bunu öğrenen O.Ö. ve yakınları, polis merkezinin karşısındaki otoparkta ailenin çıkışını bekledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan K.A. ve yakınları, otoparkta araçlarına bineceği sırada, O.Ö. ve yakınlarının taşlı sopalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, darp sonucu yaralanan K.A. ve 4 yakını çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada kavga anı, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, K.A. ve ailesinin, otomobile binmek üzereyken karşı taraftan gelen kalabalık grubun saldırısına uğradığı anlar yer aldı.

“Hakarete uğrayıp, darbedildiler”

K.A.'nın avukatı Feyza Aslan Erdem, duruşma bittiği andan itibaren müvekkillerinin tahrik edildiğini ve aşağılayıcı sözlere maruz kaldığını öne sürdü. Polis merkezinden çıktıkları gibi müvekkillerinin saldırıya uğradığını söyleyen Erdem, "Çocuktan DNA örneği alındı. Fakat babası olduğunu iddia ettiğimiz kişiden henüz DNA testi alınmadı. Tutuksuz yargılanma süreci Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Tutuksuz yargılama sonrasında bugün görülen duruşmada müvekkillerimize, karşı taraftan haksız tahrik uygulanıyor ve sonrasında bir arbede çıkıyor. Adliye çıkışında da müvekkillerimiz darp edildi. Biz de Çarşı Polis Merkezi’ne gelerek tekrar suç duyurusunda bulunmak istedik. İfadeden sonra biz müvekkillerimizi sakinleştirdik. Biz müvekkillerimizi sakinleştirip evlerine göndermeye çalışırken, emniyet çıkışında karşı tarafın yakınları müvekkillerimize saldırdı. Sanıkların akrabaları olduğunu tahmin ettiğimiz 8- 10 kişi müvekkillerimizi darbetti. Burada 4 kişi darp sonucu yaralandı. 17 yaşındaki müvekkilimizi de darbettiler. Müvekkillerimizden birkaçı hastaneye baygın olarak gitti. Ciddi bir mağduriyet var. Ortada cinsel istismar sonucu doğmuş bir çocuk var. Buna rağmen bir tutuklama yok. Buna rağmen müvekkillerimiz sakin kalıp yargılama sonucunu beklerken, bir de karşı taraftan hem hakaret cümleleri duyuyorlar hem de darbediliyorlar. Müvekkillerimiz çok ciddi şekilde mağdur edildi" dedi. (DHA)