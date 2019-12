-CİNSEL SALDIRI AVROYU DÜŞÜRDÜ NEW YORK (A.A) - 16.05.2011 - IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, hafta sonunda New York'ta cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanması, avronun bu sabah Asya pazarlarında düşmesine neden oldu. Tutuklama olayının yatırımcılar tarafından avro bölgesinin borç krizinin düzeltilmesi çabalarını zorlaştıracağı şeklinde değerlendirilmesi üzerine, cuma akşamı New York'ta 1,4108 Amerikan doları olan avro bu sabah Tokyo'da 1,4056 Amerikan dolarına düştü. Avro, Japon yeni karşısında da 113,99 yenden 113,61 yene değer kaybetti. Başkanının New York'ta tutuklanmasıyla zor duruma düşen IMF ise, olayın ele alınacağı gayrıresmi yönetim kurulu toplantısının dün akşamdan bugüne ertelendiğini açıkladı. Ayrıca IMF başkanı, bugün Brüksel'de avro bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan konusunda yapacağı çok önemli bir toplantıya katılacaktı. IMF'nin Washington'daki merkezinden, bu toplantıya kuruluşun Avrupa'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nimet Shafik'in katılacağı bildirildi.