Cinsel organını 2.5 kiloluk ağırlığa sıkıştırdı

Almanya'nın Worms şehrinde ismi açıklanmayan bir adam gittiği spor salonunda, cinsel organını ağırlıklara sıkıştırdı. Cinsel organını ağırlıktan çıkaramayan adamın yardımına itfaiye erleri yetişti.

Kaza Almanya'nın Worms şehrinde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir adam, gittiği spor salonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı cinsel organına çalıştığı ağırlıklardan birini taktı.

Ancak adamın cinsel organı 2.5 kilogramlık ağırlığa sıkıştı. Ağırlığı çıkarmakta başarılı olamayan adam, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti ancak burada da beklediği yardımı bulamadı. Bunun üzerine hastaneye itfaiye erleri çağırıldı. Yaklaşık üç saat süren bir çalışmanın ardından, adamın cinsel organının sıkıştığı ağırlık parçalara ayrılarak kırıldı.