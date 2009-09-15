'Cinsel kitaplar' mahkemede!

Sel Yayıncılık'ın Cinsel Kitaplar dizisinden yayınlanan 4 kitap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonrasında açılan dava yarın görülecek.

Sel Yayıncılık’ın 'Cinsel' dizisinden yayınlanan üç kitap için açılan dava, 16 Eylül Çarşamba günü, saat 10.30’da, Sultanahmet Adliyesi’nde görülecek.

Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama: ''Sel Yayıncılık olarak Ocak 2009’da başlattığımız Cinsel Kitaplar dizisinden yayınlanan 4 kitap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Soruşturma açılan kitaplar: Ben Mila’nın 'Perinin Sarkacı', Guillaume Apollinaire’in 'Genç Bir Don Juan’ın Maceraları', Fransız P.V.’nin yayına hazırladığı 'Görgülü ve Bilgili Bir Burjuva Kadınının Mektupları' ile Juan Manuel de Prada’nın 'Kukular Kitabı'. Adı geçen kitaplardan sadece 'Kukular Kitabı' edebi olarak değerlendirildi; diğer üç kitap hakkında ise, İstanbul (Sultanahmet) 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TCK’nın 226. Maddesine göre dava açtı.

TCK’nın 226.maddesi, genel olarak müstehcenliği cezalandırıyor; fakat aynı madde: “Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz,” diyor.

Savcılık da bir kitabın edebi eser sayılıp sayılamayacağını, konunun uzmanı olduğu tartışılacak insanlara bilirkişi sıfatıyla soruyor ve gelen olumsuz değerlendirmeye dayanarak soruşturma açıyor.