Cinsel istismarı ortaya çıkaran Saadet öğretmene ABD'den cesaret ödülü

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl verilen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nün 12 sahibinden biri, Türkiye'den öğretmen Saadet Özkan oldu.

Saadet Özkan, İzmir Menderes'te üç yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisinin okul müdürünün cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkarmış ve yılmaz mücadelesi sonunda müdürün tutuklanmsını sağlamıştı.

Özkan'a ödülü Beyaz Saray'daki törende First Lady Melania Trump verdi.

Özkan'ı sahneye davet eden konuşmayı yapan ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon, "Saadet öğretmen yetkililerden gelen baskılara, öteki öğretmenlerden gelen tehditlere karşın sesini kısmadı. Kendisi cesareti ve kararlılığı, adalet arayışı ve siyasi baskılara karşı direnişi nedeniyle bu ödüle layık görüldü" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği ödül, 2007 yılından bu yana barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara veriliyor.

20 yıldır görev yapan evli ve 2 çocuk babası müdür, kız öğrencilere cinsel içerikli film izlettirerek istismar uygulamaktan tutuklanmıştı. Müdür hakkında 102 yıl hapis cezası isteniyor.