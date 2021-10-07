Cinsel istismardan yargılanan imama 27,5 yıl hapis cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2019 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuksuz yargılanan 59 yaşındaki imam Mehmet D. yeniden yargılandığı Adana Bölge İdare Mahkemesi'nde bu kez 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D. tutuklandı.

2017 yılında, lisede öğrenciyken rehberlik öğretmenine 12 yaşındayken gittiği Kuran kursunda imam Mehmet D’nin cinsel istismarına uğradığını anlatmasıyla ortaya çıkan cinsel istismarın ardından Mehmet D. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mehmet D., ikinci duruşmada mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 25 Nisan 2019'da yapılan duruşmada Mehmet D., 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya yeniden görüldü

Yapılan itiraz üzerine dosya, Adana Bölge İdare Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet D. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Mehmet D. hakkındaki iddiaları reddedip beraatını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 21 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Tutuklanan Mehmet D., cezaevine gönderildi. (dha)