'Cinsel istismardan' tutukluydu; Uşşaki tarikatı lideri Şağban'a 10 yıl, 5 ay hapis cezası

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, 'cinsel istismardan' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından, 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılmasını, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat kararı verilmesini talep etti.
10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Eyyüp Fatih Şağban'ı “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise sanığın beraatine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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