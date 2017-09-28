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Cinsel istismardan beraat etti, cinsel tacizden mahkum oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da 51 yaşındaki Abdullah Ç

28 Eylül 2017 16:09

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da 51 yaşındaki Abdullah Ç., komşusunun zihinsel engelli kızı 24 yaşındaki Z.K.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, kızın kendisini savunabilecek durumda ve olayların sonuçlarını algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu gözönünde bulundurularak beraat etti. Sanık Abdullah Ç.\'ye 13 yaşındaki R.K. adlı kıza \'sarkıntılık\' ve \'cinsel taciz\' suçundan ise 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Abdullah Ç., karşı apartmanda oturan komşusunun zihinsel engelli kızı Z.K.\'ye iddiaya göre geçen yıl Şubat ve Ağustos aylarında cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine aynı sokakta oturan R.K. de Abdullah Ç.\'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Şikayet üzerine tutuklanan Abdullah Ç. hakkında, \'Çocuğun cinsel istismarı\', \'Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'Nitelikli cinsel saldırı\' ve \'Cinsel taciz\' suçlarından 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdullah Ç., yaklaşık 6.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
BERAAT VE HAPİS CEZASI
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Sanık, mahkemede daha önce, \"Söylenenlerin hepsi iftiradır. İkisi de bana iftira atıyor. Benim böyle bir şey yapmama ne gerek var?\" diye savunma yaptı.
Mağdur Z.K.\'nin kendisini savunabilecek durumda olduğu ve olayların sonuçlarını algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunu gözönünde bulunduran mahkeme, sanığı Z.K.\'ye karşı işlediği suçtan beraat ettirdi. R.K.\'ye karşı, \'sarkıntılık\' ve \'cinsel taciz\' suçlarından ise sanığa 4 yıl 10 gün hapis cezası verildi. Sanık Abdullah Ç. için tutuklama kararı verilmedi.
Z.K. ve R.K., yaklaşık 8 ay önce sanığın tahliye edildiği duruşmadan sonra adliye önünde gözyaşlarına boğulmuştu.

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