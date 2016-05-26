Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu son 7 senede yüzde 400 arttı!

TBMM Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu’na sunulan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu giderek artıyor. 2008 yılında 4 061 olan açılan dava sayısı 2009 yılında 12 bin 635’e, 2010 yılında 16 bin 135, 2011 yılında 16 bin 828, 2012 yılında 17 bin 589, 2013 yılında 17 bin 948, 2014 yılında 18 bin 104, 2015 yılında ise 16 bin 957 ye çıktı. Bölgelere göre açılan dava sayısında ise Marmara Bölgesi 7 bin 516 dosya ile ilk sırada yer alıyor. Marmara Bölgesi'ni 4 bin 150 dava ile Ege Bölgesi, 4 bin 34 ile Akdeniz, 3 bin 618 ile İç Anadolu, 3 bin 4 ile Karadeniz, 1576 ile Güneydoğu Anadolu ve 1085 dava ile Doğu Anadolu bölgesi izledi. Açılan davaların yüzde 13 bin 968’ i yani yüzde 55.9 u mahkumiyetle sonuçlanırken sadece yüzde 19'una denk gelen 4 bin 751 davada mahkemeler beraat kararı verdi.

“95 yasa ve anayasada 12 madde aykırı”

Karaman’daki çocuklara cinsel istismardan sonra kurulan Meclis Çocuk İstismarın Önleme Araştırma komisyonu bugünkü toplantısında sunum yapan Uluslararası Çocuk Merkezi'nden Adem Arkadaş Thieberet, Türkiye’de çocuk hakları ve istismarını önleme konusunda hukukta önemli adımlar atıldığını ancak 95 yasa maddesi ile Anayasada 12 maddenin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'ne uygun olmadığını söyledi.

Türkiye’de yasaların tümünün çocuk koruma amaçlı hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Thiebert, , Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Milli Eğitim, İçişleri Bakanlıklarının yapacakları ortak kampanyanın etkili olacağını söyledi.

Çocuğa, yaşadığı olayın sürekli sorulmasının travmayı artırdığını ifade eden Thiebert, “Çocuğa herhangi bir şey olduğunda ilk gidilecek yer polis, jandarma, savcılık olmamalı. Çocuğu, TC kimlik numarasını almadan dinleyecek, çok rahat yardım haklarının olması gerekir. Yasaları düzenlerken istismar bildirimini, raporlamayı yapanlara da koruma destek hizmeti verilmesi gerekir” dedi.



“TBMM’de Daimi Çocuk Komisyonu” kurulmalı

Komisyona, TBMM'de Daimi Çocuk Komisyonu önerisinde bulunan Thiebert, yasalarda boşluk bırakmayacak şekilde yazılmasının doğru olacağını ifade etti.