Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan imamın duruşması görüldü: Tutuksuz yargılamaya devam kararı

Elazığ'da 16 yaşındaki Y.S.'ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan cami imamı H.K., Elazığ Valiliği tarafından açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ardından ise emekli edilmişti. Emekli cami imamının cinsel istismar iddiasıyla ilgili 2. duruşması Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam kararı verirken duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Bakanlığın müdahil olma talebi kabul edildi

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCIM) ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun davaya müdahillik talepleri, “suçtan doğrudan zarar görme şartı oluşmaması” sebebiyle reddedilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebi ise kabul edildi.

“Adalet mücadelemize devam edeceğiz”

Mağdur Y.S.’nin avukatı Ali Aslan Emre, “Elazığ 4. Ağır Ceza mahkemesinde cinsel istismar dosyasının 2. Duruşması görüldü. Bu duruşmada da tutuklama talebimiz reddedildi. Sanık ve ailesinin geçen duruşmada mağduru ve ailesini duruşma çıkışında tehdit ettiğini belirtmemize rağmen sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Somut olayda ciddi mağdur beyanları ve tanık beyanları olmasına rağmen hala daha sanığın adli kontrol kararının devamına karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Mağdur yaşadığı olaydan sonra okula gidememekte psikolojik tedavi görmektedir. Tüm bunların mahkeme tarafından görülmemesi bizi derinden yaralamaktadır. Ancak biz her şeye rağmen adalet mücadelemizi devam ettireceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan Ucim avukatlarına, Elazığ barosu çocuk hakları komisyonuna şahsım ve aile adına teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kızımızın ve ailesinin yanındayız”

Davayı takip eden CHP Elazığ il Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ise, “Taciz iddiasıyla yargılanan imamın davasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mağdur kızımızın ve ailesinin her zaman yanında olacağız. Sanığın, dava sürecinde tutuksuz yargılanması kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Tüm tanıkların ifadeleri doğrultusunda toplum huzuru ve güvenliği açısından tutuklu yargılanması taraftarıyız. Kan dondurucu ifadelerini dinlediğimiz çocuklar yüreğimizi parçaladı. Yargının bu çocuklarımızın haklarını savunmasını ve tacizci imamın en ağır şekilde cezalandırılmasını tüm kalbimizle diliyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak sonuna kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Toplum huzuru için davanın en kısa sürede sonuca bağlanmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.