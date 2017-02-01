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Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde ölü bulundu

Kesin ölüm sebebi için otopsi yapılacak

01 Şubat 2017 22:15

Samsun'un Bafra ilçesinde bir mahkum kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre olay, Bafra T Tipi Ceza evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan cezaevinde hükümlü bulunduğu öğrenilen Arap Ali Y. (68), kaldığı koğuşta ölü olarak bulundu.

Olay savcıya haber verildi. Savcı, Arap Ali Y.'nin ölümünü şüpheli buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınlarının Ankara'da ikamet ettiği ve cenazeyi teslim almak için yola çıktıklarını öğrenildi.  Soruşturma devam ediyor.

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