Cinsel istismar dosyalarında verilen mahkûmiyet kararları 2019 yılında, 2012’ye oranla yüzde 43 arttı

Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 2019’da ceza mahkemelerine taşınan dosyalardan toplam 15 bin 651 mahkûmiyet kararı çıktı. Cinsel istismar suçundan verilen mahkûmiyet kararları, geçen yıl 2012 yılına oranla yüzde 43 arttı.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre ceza mahkemelerinde, ‘Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar’ adı altında 2019 yılında açılan davaların yüzde 46,3’ünü çocukların cinsel istismarı davaları oluşturdu. Çocukların cinsel istismarı suçu, 2019 yılında Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalardaki toplam suç sayısının yüzde 0,8’ine karşılık geldi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre 2019 yılında ceza mahkemelerinde açılan davalardaki suç sayısı, son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2012 yılında açılan davalardaki suç sayısı 17 bin 589 olarak kaydedilirken geçen yıl açılan davalardaki suç sayısı 22 bin 689’a çıktı. Çocukların cinsel istismarına yönelik 2019 yılında açılan davalarda toplam 15 bin 651 mahkûmiyet kararı alındı.

Adli Sicil İstatistikleri’ne göre bazı yıllarda çocukların cinsel istismarı suçundan verilen mahkûmiyet kararı sayısı şöyle:

2012: 10 bin 891

2014: 13 bin 968

2016: 12 bin 455

2018: 13 bin 894

2019: 15 bin 651

Marmara bölgesi ilk sırada

Çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayılarının coğrafi bölgelere göre dağılımda Marmara Bölgesi öne çıktı. Bu suçtan en çok mahkûmiyet kararı alınan bölge 5 bin 157 ile Marmara Bölgesi olurken 2 bin 437 mahkûmiyet kararı ile Ege Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde çocukların cinsel istismarı suçundan alınan mahkûmiyet kararı sayılarının ise sırasıyla 2 bin 205 ve 2 bin 272 olduğu bildirildi. Doğu Anadolu’da 696, Güneydoğu Anadolu’da ise bin 216 oldu.