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Cinsel istismar ankette ortaya çıktı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki bir lisede eğitim gören kız öğrenci 16 yaşındaki E

30 Ekim 2017 14:20

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki bir lisede eğitim gören kız öğrenci 16 yaşındaki E.E., rehber öğretmenin yaptığı ankette, 8 yıl önce cinsel istismar ve saldırıya uğradığını yazdı. Olayın şüphelisi 73 yaşındaki H.U.U., mahkemece tutuklandı.
Turgutlu\'daki bir lisede 16 yaşındaki E.E., 27 Ekim cuma günü, rehber öğretmeni tarafından yapılan ankette küçüklüğünde başından geçen olayı yazdı. Öğretmen, notu inceleyince E.E.\'nin 8 yıl önce Ahmetli İlçesi\'nde komşusu tarafından cinsel istismar ve saldırıya uğradığını öğrendi. Rehber öğretmenin konuyu okul idaresine iletmesiyle olay jandarmaya bildirildi. Ailesiyle birlikte jandarmaya çağırılan E.E., psikolog eşliğinde alınan ifadesinde 8 yaşındayken başından geçen olayı anlattı. E.E. ve ailesi, cinsel saldırı ve istismarda bulunduğunu iddia ettikleri komşuları 73 yaşındaki H.H.U. hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine jandarma ekiplerince dün evinde gözaltına alınan H.H.U., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.E. ise rapor için savcılık talimatıyla jandarma gözetiminde İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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