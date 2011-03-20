T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cinsel içerikli sitelerin alan adı .xxx olacak

ICANN'in verdiği karar neticesinde cinsel içerikli sitelerin alan adı .xxx olacak.

20 Mart 2011 02:00

T24 - ICANN'in verdiği karar neticesinde cinsel içerikli sitelerin alan adı .xxx olacak.

10 yıldır tartışılan cinsel içerikli sitelerin bir alan adı altında toplanması sorunu ICANN'ın (Internet Corporation for Assigned names and Numbers) verdiği kararla son buldu.

Bu kararın ardından artık cinsel içerikli web siteleri, .xxx alan adı altında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bu karara alan adı satan şirketler de sıcak bakıyor; zira sektöre gelecek binlerce yeni alan adı alan adı sağlayan şirketler için ciddi gelir sağlayacak.


.xxx alan adı ne anlama geliyor

Cinsel içerikli sitelerin .xxx formatına geçmesiyle birlikte artık bu siteler daha kolay bir şekilde filtrelenebilecek. Söz gelimi çocuğunun bu tür sitelere girmesini istemeyen ebeveynler, ilgili güvenlik ayarlarını yaparak doğrudan bu alan adını bloke edebilecek. Böylece .XXX altında bulunan cinsel içerikli siteler tamamen bloke edileceğinden, çocukların bu sitelere erişimi en azından teoride mümkün olmayacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24