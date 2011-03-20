T24 - ICANN'in verdiği karar neticesinde cinsel içerikli sitelerin alan adı .xxx olacak.

10 yıldır tartışılan cinsel içerikli sitelerin bir alan adı altında toplanması sorunu ICANN'ın (Internet Corporation for Assigned names and Numbers) verdiği kararla son buldu.

Bu kararın ardından artık cinsel içerikli web siteleri, .xxx alan adı altında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bu karara alan adı satan şirketler de sıcak bakıyor; zira sektöre gelecek binlerce yeni alan adı alan adı sağlayan şirketler için ciddi gelir sağlayacak.



.xxx alan adı ne anlama geliyor

Cinsel içerikli sitelerin .xxx formatına geçmesiyle birlikte artık bu siteler daha kolay bir şekilde filtrelenebilecek. Söz gelimi çocuğunun bu tür sitelere girmesini istemeyen ebeveynler, ilgili güvenlik ayarlarını yaparak doğrudan bu alan adını bloke edebilecek. Böylece .XXX altında bulunan cinsel içerikli siteler tamamen bloke edileceğinden, çocukların bu sitelere erişimi en azından teoride mümkün olmayacak.