Cinsel hastalıklar hakkında 9 gerçek

Aktif bir cinsel yaşama sahipsiniz… Peki ama cinsellikle bulaşabilecek hastalıklardan haberdar mısınız? Sağlıklı bir cinsel yaşamın sırrı bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak ve tedbiri asla elden bırakmamaktan geçiyor.



1- HPV kansere dönüşebiliyor



Human papiloma (HPV), genital hastalıklar ve serviks kanserine yol açabilen virüsün adı. Genellikle, bulaşma sıklığı 20’li yaşların başında daha fazla. Çoğu zaman semptomları belirti vermiyor ve enfeksiyon herhangi bir tedavi olmadan kendiliğinden geçiyor. ‘Eğer aktif bir seks hayatınız varsa bu virüsün bir türünü taşıma riskiniz artar’ diyen konunun uzmanları 30 çeşit HPV virüsü çeşidi olduğunu vurguluyor. Cinsel temasla kolaylıkla geçen ve kimi zaman tehlikeli olabilen bu virüsten korunmak için prezarvatif kullanmak kolay ve basit bir çözüm. Düzenli olarak smear testi yaptırarak da virüs taşıyıcısı olup olmadığınızı veya virüsün kansere dönüşüp dönüşmediğini öğrenebilirsiniz.



2- Herpes ömür boyu duruyor



İstatistikler gösteriyor ki herpes virüsü gittikçe yaygınlaşıyor. “Herpes simpleks” adlı virüsün neden olduğu herpesin tedavisi yok ve bir kez bulaşınça ömür boyu taşınıyor. Özelikle genital herpese yakalananların sayısı İngiltere’de, son yıllarda yüzde 9 artmış. Yaşam kalitesini bozan bir sağlık sorunu olan herpesle savaşta cinsel ilişki sırasında korunmaktan ve tedbiri asla elden bırakmamaktan geçiyor.



3- Klamidya kısırlığı yol açıyor



Klamidya da çok bulaşıcı ve çeşitli enfeksiyonlara yol açan bir virüs. Klamidya virüsünün kadınların büyük bir çoğunlunda enfeksiyona yol açtığı biliniyor. Bu enfeksiyonlardan en sık rastalanan ise: Pelvik inşamatuar hastalığı. Kısırlığa kadar varan bu hastalıktan korunmak için prezervatif kullanılması, teşhis edilince antibiyotik tedavisinin aksatılmaması önemli. Klamidya taşıyıp taşımadığınız basit bir test yaptırarak öğrenebilirsiniz.



4- Serviks kanserinin yüzde 70’i önlenebilir



Human papilloma virüsünün (HPV) özellikle 2 türü serviks yani rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Tıp uzmanları buna karşı aşı geliştirdiler. Ancak aşı da bütün HPV türlerine etkili olmuyor. Bu yüzden düzenli olarak smear testi yaptırmanız gerekli. Smear testiyle rahim ağzındaki hücrelerin yapısı inceleniyor ve bir bozukluk olup olmadığı anlaşılıyor. Uzmanlara göre, korunmaya dikkat edildiği taktirde hastalığın yüzde 70 oranında önlenmesi olası.



5- HIV virüsü hala yayılıyor



İngiltere’de yapılan bir araştırma, acı bir gerçeği ortaya koyuyor: Her 70 dakikada bir, bir hastaya HIV virüsü teşhisi konuyor. Ve bu teşhis konulan her 3 kişiden biri virüsü taşıdığı ihtimalini bile düşünmüyor. Ancak bu konudaki sevindirici nokta artık AIDS’in kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğu. Bunun için geliştirilen ilaçlar sayesinde hastalar hayatlarını çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde sürdürebiliyorlar.



6- Prezervatif kullanılmıyor



Prezervatif kullanımı özellikle yaşı 35’in üzerinde olanlarda daha da azalıyor. Daha genç jenerasyonların prezervatif kullanımında daha hassas oldukları tespit edilse de, genel olarak onlar arasındaki oran da yeterli değil. Uzmanlar bunu ‘bilinçsizliğe’ bağlıyor. Ancak korunmasız seksin de pek çok riski beraberinde getirdiğini bir kez daha vurgulamalıyız.



7- Sifilis geri döndü!



1990’lı yıllarda gittikçe azalan sifilis virüsü vakalarının yeniden arttığına dikkat çekiyor uzmanlar. Hastalık oldukça sinsi gelişiyor. Kendini; daha çok acı vermeyen, açık yara olarak gösteriyor. Daha çok vajinanın iç bölgesinde gelişen ve fark edilmeyen hastalık tedavi edilmezse enfeksiyonlara yol açarak beyin hasarı gibi ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Ama zamanında yakalanırsa antibiyotikle rahatlıkla tedavi edilebiliyor.



8- Özel günlerde korunma önemsenmiyor



Yine İngiltere’de yapılan araştırmalar yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlerde insanların daha umarsız olduğunu ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların bu dönemlerden sonra arttığını ortaya koyuyor. Bu yüzden uzmanlar özel günlerde, en romantik anlarda bile tedbiri elden bırakmayın, korunmayı sakın ihmal etmeyin diyorlar.



9- Seks yoluyla geçen hastalıklar artıyor



Seks yoluyla geçen hastalıklar yüzünden insanların seks yapmaktan vazgeçtiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalar bu tür hastalıklara yakalandıkları tespit edilen hastaların tedavi edilmeden seks yaşamlarına devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu hastalardan erkeklerin yüzde 45’i ve kadınların yüzde 58’i tedavi sırasında bile seks yaşamlarına devam ediyorlar. Bunların yüzde 7’sinin birden fazla partnerle ve yüzde 4.2’sinin korunmasız olarak seks yaptıkları tespit edilmiş. Bu da durumun ciddiyetini artırıyor.

