"Cinsel gücünü arttıracak" diyerek 70 yaşındaki adamın boynundan tarım ilacı enjekte etti

Adana'da 70 yaşındaki Osman Efe'yi önce zehirleyip ardından da bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Selma Cingöz'ün yargılanmasına devam edildi. Cingöz'ün "Cinsel gücünü arttıracak" diyerek Efe'nin boynundan tarım ilacı enjekte ettiği, daha sonra 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Selma Cingöz (40) ile maktulün ağabeyi Ali Efe ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık, maktulün evine temizliğe gittiğini, bir süre sonra aralarında yakınlaşma olduğunu ileri sürdü.

Efe'yle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden sanık, şunları kaydetti:

"Bir gün masanın üzerindeki cüzdanımdaki kızımın resmini gördü, bana ‘Kızın çok güzelmiş' dedi. Onu kaçırmakla tehdit etti. Birkaç kez evimin önünden geçti. Söz konusu kızım olunca Efe'yi öldürmeye karar verdim. Evde bulunan tarım ilacını 2 enjektöre çektim. Ardından bir de bıçak alıp evine gittim. Şırıngayı çıkartıp boynuna saplayıp içindeki zehri boşalttım. Daha sonra da bıçakladım. Ancak pişman olup, kanın durması için yarasına tütün bastım. Zeytinyağı sürdüm. Kötü olmaya başlayınca 112’yi aramamı istedi. Korkumdan arayamadım. Düşünce banyonun kapısını kitleyip çıktım. Beni polise ihbar etmemesi için telefonunu, olaya hırsızlık süsü vermek için de salonun soba bacasındaki 6-7 bin avroyu aldım. Paranın bir kısmını bozdurup altın satın aldım, pişmanım.”

Öldürülenin ağabeyi Ali Efe ise sanıktan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Ekim 2015'te 70 yaşındaki Osman Efe'yi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuş, evde yaptığı incelemede üzerinde kan izi olan bir kadın terliği ve bir sandalyede kanlı ayak izi, bir bacanın girişinde de kanlı el izi tespit etmişti.

Yakınlarından Efe'nin bacada 8 bin 500 avro sakladığı bilgisini alan ekipler, paranın belirtilen yerde olmadığını belirlemiş, eve düzenli olarak temizliğe geldiğini öğrendiği şüpheli Selma Cingöz'ü babasının evinde yakalamıştı.

İddianamede Cingöz’ün, Osman Efe’ye boynuna tarım ilacını “Cinsel gücünü artıracak bir ilaç “ diyerek kandırdıktan sonra enjekte ettiğine yer verildi.

Osman Efe'yi önce zehirleyip ardından da bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi Cingöz, tutuklanmıştı.