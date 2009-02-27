Türk Androloji Derneğinin Bayer Türk'ün desteğiyle hayata geçirdiği "Erkek erkeğe sağlık konuşuyoruz" projesi kapsamında hazırlanan "Erkek Sağlığı Tırı" Adana Büyükşehir Belediyesi önünde sağlık taramasına başladı. Tırda erkeklerin şeker, tansiyon ve yağ kütle oranı ölçümü, bugün ve 1 Mart Pazar günü ücretsiz gerçekleştirecek.Prof. Dr. Çayan, projenin tanıtılması amacıyla düzenlenen basın toplantısında, etkinlik süresince erkekleri "sertleşme sorunu için risk faktörü olan hastalıklar" konusunda bilgilendireceklerini kaydetti.Çayan, Türkiye'de 10 erkekten 7'sinin cinsel fonksiyon bozukluklarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Erkekler cinsel sorunları konusunda doktorlara başvurmaktan çekiniyor. Bu projeyle erkeklerin cinsel fonksiyon bozukluklarının nedeni ücretsiz belirleniyor. Şeker, kan ve kolesterolü yüksek hastaların yüzde 50'sinde cinsel fonksiyon bozukluğuna rastlanıyor. Cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebilir. Hastalar yeter ki bize başvursun. Sertleşme sorunu, hastalıkların habercisidir."Daha sonra, projenin Adana bölümüne katkılarından dolayı Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Nihat Geven'e plaket verildi.Toplantıya, sunucu Ümit Aktan ile Bayer Ürün Müdürü Sinan Aktan da katıldı.Tırın, yarın Mersin'e gideceği, pazar günü ise yeniden Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tarama gerçekleştireceği öğrenildi.