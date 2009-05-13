Cinsel doyum için duygusal zekâ gerek

İngiliz uzmanlar buldu: Duygusal zekâsı yüksek olan kadınlar daha çok sayıda orgazm yaşıyor



BBC’nin haberine göre; İngiltere’deki King’s College’da 2 bin ikizle yapılan araştırmada, ikisi de kadın olan ikizlerden duygusal zekâsı yüksek olanın, daha çok sayıda orgazm olduğu görüldü.



Katılımcılar, duygusal zekâlarını ölçmek amaçlı sorulan, cinsel alışkanlıklarıyla ilgili sorulara cevap vererek, mastürbasyon veya birleşme sırasında duygusal zekâyla orgazm sıklığı arasında bağ kurulabileceğini kanıtladı.



Araştırmacılardan Prof. Tim Spector’a göre duygusal zekâ, yatak odası dahil olmak üzere yaşamın birçok yerinde avantaj sağlıyor; bu çalışma da kadınların cinsel hayatlarını iyileştirmek için davranışsal ve bilişsel terapiler hazırlamada yardımcı olacak.



Araştırmaya göre, üç kadından biri cinsel ilişki sırasında orgazm yaşamanın çok zor hatta imkânsız olduğu görüşünde.



Uzmanlardan Andrea Burri, duygusal zekâsı kuvvetli kadınların, kendi yeteneklerini rahatça ortaya koyarken partnerlerinin cinsel beklentilerini de kolayca anlayabildiğini söylüyor.



Seks psikoterapisti Paula Hall’a göre de insanlar duygusal zekâyla bütün problemlerin üstesinden gelebilir. Hall, “Eğer kendi duygularınızın farkındaysanız, sorunları belirleyebilir ve bunları iletişim yoluyla giderebilirsiniz” diyor.



Duygusal zekâ nedir?



Daniel Goleman, 1995 yılında yayınlanan Duygusal Zekâ adlı kitabında kavramı "Kişinin kendi duygularını anlama, başkalarının duygularına karşı empati gösterebilme ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir" diye tanımlıyor.



Duygusal Zekâ'nın en önemli özelliği ve IQ olarak anılan Zekâ Bölümü'nden farkı ise "geliştirilebilir" olması.





