Çin,nükleer güvenlik konusundaki tutumunu açıkladı

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, toplantıda konuşan temsilci,
nükleer enerji ve nükleer teknolojinin sürdürülebilir gelişmesinde en önemli
güvencenin nükleer güvenlik olduğuna işaret etti.
UAEK'nin nükleer güvenlik alanında sürdürdüğü çalışmalara etkin bir biçimde
katıldıklarına işaret eden Hu, kurum ve üyeleriyle iletişim ve işbirliğini
yoğunlaştırarak dünyanın nükleer güvenliğini korumaya hazır olduklarını
kaydetti.
Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ciang Yü, Çin'in ilgili
taraflarla ortak çaba harcayarak, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunu tekrar
masaya yatırmaya hazır olduğunu belirtti.
Kuzey Kore'nin kısa bir süre önce uranyum zenginleştirme denemesini başarıyla
gerçekleştirdiğini duyurduğunu hatırlatan sözcü, tarafların Kore Yarımadası'nın
nükleer silahlardan arındırılması sürecini hızlandırmasını, yarımada ve
Kuzeydoğu Asya'daki barış ve istikrarı ortaklaşa korumalarını beklediklerini
ifade etti.
İran'ın nükleer sorununa da değinen Ciang Yü, yaptırım ve
baskıların, sorununun çözülmesini sağlamayacağını, aksine çözüm için harcanan
diplomatik çabalara zarar vereceğini belirtti.
Sözcü Ciang, uluslararası toplumun, atılan olumlu adımları değerlendirerek,
diplomatik çabaları güçlendirmesi ve İran'la yeniden görüşülmesi gerektiğine
işaret etti.