Çin,nükleer güvenlik konusundaki tutumunu açıkladı

UAEK'nin nükleer güvenlik alanında sürdürdüğü çalışmalara etkin bir biçimde katıldıklarına işaret eden Hu, kurum ve üyeleriyle iletişim ve işbirliğini yoğunlaştırarak dünyanın nükleer güvenliğini korumaya hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ciang Yü, Çin'in ilgili taraflarla ortak çaba harcayarak, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunu tekrar masaya yatırmaya hazır olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin kısa bir süre önce uranyum zenginleştirme denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurduğunu hatırlatan sözcü, tarafların Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sürecini hızlandırmasını, yarımada ve Kuzeydoğu Asya'daki barış ve istikrarı ortaklaşa korumalarını beklediklerini ifade etti.

İran'ın nükleer sorununa da değinen Ciang Yü, yaptırım ve baskıların, sorununun çözülmesini sağlamayacağını, aksine çözüm için harcanan diplomatik çabalara zarar vereceğini belirtti.

Sözcü Ciang, uluslararası toplumun, atılan olumlu adımları değerlendirerek, diplomatik çabaları güçlendirmesi ve İran'la yeniden görüşülmesi gerektiğine işaret etti.

