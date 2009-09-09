T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin,nükleer güvenlik konusundaki tutumunu açıkladı

09 Eylül 2009 15:25

Birleşmiş Milletler'in Viyana nezdindeki Çin Daimi Temsilcisi Hu Şiaodi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu toplantısında Çin hükümetinin nükleer güvenlik konusundaki tutumunu anlattı.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, toplantıda konuşan temsilci, nükleer enerji ve nükleer teknolojinin sürdürülebilir gelişmesinde en önemli güvencenin nükleer güvenlik olduğuna işaret etti.

UAEK'nin nükleer güvenlik alanında sürdürdüğü çalışmalara etkin bir biçimde katıldıklarına işaret eden Hu, kurum ve üyeleriyle iletişim ve işbirliğini yoğunlaştırarak dünyanın nükleer güvenliğini korumaya hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ciang Yü, Çin'in ilgili taraflarla ortak çaba harcayarak, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunu tekrar masaya yatırmaya hazır olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin kısa bir süre önce uranyum zenginleştirme denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurduğunu hatırlatan sözcü, tarafların Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sürecini hızlandırmasını, yarımada ve Kuzeydoğu Asya'daki barış ve istikrarı ortaklaşa korumalarını beklediklerini ifade etti.
İran'ın nükleer sorununa da değinen Ciang Yü, yaptırım ve baskıların, sorununun çözülmesini sağlamayacağını, aksine çözüm için harcanan diplomatik çabalara zarar vereceğini belirtti.

Sözcü Ciang, uluslararası toplumun, atılan olumlu adımları değerlendirerek, diplomatik çabaları güçlendirmesi ve İran'la yeniden görüşülmesi gerektiğine işaret etti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24