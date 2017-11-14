Cinnet getirip iki çocuğunu öldüren babanın eşi: Bana 6 saat işkence yaptı; yavrularımı bu caniden kurtaramadım

3 ve 5 yaşındaki iki kızını katlettikten sonra intihar eden Göksel Akşeker’in 2 ay önce silahla yaraladığı eşi Şura Akkök Akşeker, morgda “Yavrularımı bu caniden kurtaramadım” diye gözyaşı döktü. Kendisini yaraladıktan sonra 6 saat işkence yaptığını söyleyen Şura Akkök, eşinin sabıkası olduğunu ve Antalya E ipi Cezaevi'nden firari olduğunu ifade etti.

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Antalya Aksu’da, babaları Göksel Akşeker’in (40) öldürdüğü 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu’nun cansız bedenleri, otopsinin ardından morgdan alınarak defnedilmek üzere Kahramanmaraş’a götürüldü. İki kardeşin cenazesini, cani babanın 2 ay önce silahla yaraladığı anneleri Şura Akkök Akşeker aldı. Yakınlarının desteğiyle ayakta duran genç kadın morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker’in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Kahramanmaraş’a götürüldü.

6 saat işkence yaptı

İki evladını kaybetmenin acısını yaşayan Şura Akkök Akşeker, morg çıkışında feryat etti. Akkök, şunları söyledi:

“Farklı suçlardan sabıka kaydı vardı. Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluydu. Firar etti. Çocukları görmek istediğini söyleyerek bizi çağırdı. Beni vurduktan sonra 6 saat işkence yaptı. Sonra çocuklarımı alıp kaçırdı.

"Hiçbir şey yapılmadı"

Bu adam 2 aydır Antalya’da elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Uyuşturucu bağımlısı ve sapık bir zihniyete sahip olduğunu söylememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Annesi oğlunun ne tür bir insan olduğunu bildiği halde evi kiralamış. Bir olup çocuklarımı öldürdüler. Yetkililere gittim kimse beni dinlemedi. İki tane gül gibi yavrum gitti.”

Üçüncü evliliğiydi

Öte yandan Göksel Akşeker’in, Şura Akkök ile üçüncü evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden bir çocuğunun daha olduğu, Suriyeli ikinci eşinden ise çocuğu bulunmadığı ortaya çıktı.