Cinnet getiren baba eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Mersin'in Erdemli İlçesinde cinnet getiren baba Murat Bayram, 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu ile eşini öldürüp intihar etti.

Akdeniz Mahallesi'nde oturan turizmci Murat Bayram, iddiaya göre borçları yüzünden bunalıma girdi. Karısıyla tartıştıktan sonra cinnet getiren Bayram, eşi Sultan, ana sınıfı öğrencisi oğlu Mehmet Ali ile 3 yaşlarındaki kızı Zeynep Bayram'ı silahla öldürdü. Bayram, daha sonra aynı tabancayla başına sıkarak intihar etti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kapı kilitli olduğu için eve giremedi. Polisin çağırdığı çilingir tarafından evin kapısı açılarak içeri girildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Bayram ile eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Bayram'ın yakınlarından birisi, "Borç yüzünden çocuklar öldürülür mü" diyerek tepkisini dile getirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.