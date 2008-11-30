Cinnet: 4 ölü



Kırşehir'in Kaman İlçesi'nde yetiştirme yurdunda büyüyen Bilal Kara (38), kendisi gibi yurtta yetişen eşi Alev (23) ile çocukları Ceren (3) ve 8 aylık Ceyan'ı ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini tavana astı.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kaman'ın Çiftlikli Mahallesi'nde bahçe içinde iki katlı evin alt katında meydana geldi. Daha önce akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan son olarak da Kırşehir'de caddelere park eden otomobillere Kırşehirspor adına bilet kesip otoporkçılık yapan ve her gün Kaman'dan gidip- gelen Bilal Kara, dün akşam iş dönüşü evinde cinnet getirdi.



Eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Kaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan eşi Alev Kara'yı öldüren Bilal Kara, aynı bıçakla daha sonra evde bulunan kızları Ceren ve Ceylan'ı öldürdü. Ailesini katleden Bilal Kara, daha sonra evin tavanında bulunan demire bağladığı kabloyu boyuna geçirip, yaşamına son verdi.



Olay, komşularının, Kaman İlçe Emniyet Müdürülğü'nü araması ile ortaya çıktı. Eve gelen polis ekipleri, cesetlerle karşılaştı. Cesetler Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



