"Çinliler'in G.Saray'ı satın alma teklifi 500 milyon dolar"

Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan, Çinlilerin Galatasaray'ı satın almak için Başkan Dursun Özbek'e 500 milyon dolar teklifte bulunduğunu öne sürdü. Teklifi Çİnlilerin bir Türk vatandaşı aracılığıyla ilettiğini söyleyen Arslan, "Teklif bir Türk vatandaşı aracılığıyla Galatasaray’a iletilmiş. İsmi bende saklı. Ama kaynağım açıklanmasını istemediği için bu ismi vermem doğru olmaz." diye yazdı.

Arslan'ın Çinlilerin o teklifi 500 milyon dolar başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Başkan Özbek’in “Çinliler G.Saray’ı almak üzere gayri resmi bir teklif yaptı ama ben kabul etmedim” açıklamasının perde arkasında çarpıcı bilgiler var:

1- Teklif aracı vasıtasıyla geldi.

2- İçerdiği rakam 500 milyon dolar.

3- Hisselerin bir kısmına talipler.

4- Yönetimde söz sahibi olmak istiyorlar.

Türkiye’de kulüplerin yapısı pek çok Avrupa ülkesinden farklı.

Camialara ait kulüplerin yakın gelecekte “Sahipli” bir sisteme geçip geçmeyecekleri de hep tartışılır. Tıpkı İngiltere ve İtalya’da olduğu gibi.

Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın sahibi bir şirket ya da şahıs olabilir mi?

Bu sisteme geçilirse temel soru şu:

Büyük kulüpler ne kadara satılır?

Camialar buna nasıl tepki verir?

Elbette siz soruları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz de.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Spor’da, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in özel bir röportajı yer aldı.

Özbek, Çinlilerin, Galatasaray’ı satın almak istediğini ancak kendisinin bu teklife hayır dediğini açıkladı.

Ama bunun dışında ser verip sır vermedi?

Teklif nasıl ve kimler tarafından getirildi?

Ve daha da önemlisi ne kadar teklif edildi?

Özbek bu konuda suskun kalmayı tercih etti.

Ama detaylı bir araştırmayla bu sorulara kısmen de olsa bir yanıt bulabildim.

Önce ilk sorudan başlayalım.

Teklif bir Türk vatandaşı aracılığıyla Galatasaray’a iletilmiş. İsmi bende saklı. Ama kaynağım açıklanmasını istemediği için bu ismi vermem doğru olmaz.

İkinci sorunun yanıtına gelince. Bu konuda net bir rakama ulaştım.

500 milyon dolar...

Ama bu 500 milyon dolarlık teklifin karşılığına, tam olarak ne anlama geldiği bilgisine şu an için ulaşamadım.

Öyle ya, G.Saray Spor Kulübü’nün neredeyse bu kadar borcu var.

O borçlar ne olacak?

G.Saray, Çinliler’e satılacaksa, kuşkusuz 500 milyon dolardan çok daha fazla eder.

O zaman geriye bir seçenek kalıyor.

Çinliler hisselerin ancak bir kısmını alacaklar.

Ama yönetme yetkisine de sahip olacaklar.

500 milyon dolarlık teklif ancak bu bakış açısıyla mantıklı hale gelebilir.