Çinliler, ürünlerini pazarlamak için Almanya'da temsilcilik açıyor

Çin şirketleri Avrupa'daki büyük yatırım hamlelerinin çoğunu Almanya’da yapıyor. Çinliler, ürünlerini pazarlamak ya da imalat yapmak için Almanya’da temsilcilik açıyor ve fabrika kuruyor.

8 bin kilometrelik mesafeyi göze alıp son derece farklı bir kültür çevresinde milyonlarca euroluk yatırım yapanın mutlaka bir bildiği vardır. Kısa süre önce Köln’de düzenlenen iş ve yatırım fonuna katılan Çinli işadamlarına neden Almanya’yı tercih ettikleri sorulduğunda verdikleri yanıt, "Alman teknolojisi" oluyor. "Made in Germany", Çinli yatırımcıyı mıknatıs gibi çekiyor.

Sany Heavy Industrie yönetim kurulu başkanı Jiang Şiangyang, “Made in Germany mükemmel bir marka. Sadece kulağa hoş gelmiyor, aynı zamanda üstün değerler de içeriyor. Birinci sınıf araştırma ve geliştirme. En kaliteli müşteri servisi. ‘Made in China’ markası henüz bu düzeye gelmedi”, diyor. Üretim ve ihracatta dünya liderliğine yükselmiş olmak Çinlilere yetmiyor. Diğer sanayi ülkeleriyle aralarındaki farkı kapatmak için temel sanayi kollarına yatırım yapıyorlar. Ancak Çin malları hâlâ ucuzluk ve kalitesizlik imajından kurtulabilmiş değil. 800 kadar Çin şirketinin faaliyet gösterdiği Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin dış yatırımları teşvik dairesinden Petra Wassner, Çin mallarının aslında bunu hak etmediğini söylüyor. Çin’in kaliteli ürünlerini Avrupa’da kabul ettirmesinin önemine işaret eden Wassner, komünikasyon teknolojileri ve bilgisayarcılıkta Çin şirketlerinin kendilerini kanıtladıklarını anlatıyor.

Güven ve imaj transferi

Makine imalatçısı Sany de 1980 yılında bir ardiye atölyesinde işe başlamış, Çin’de isim yaptıktan sonra önce Latin Amerika’da, daha sonra da Avrupa’da tanınan bir şirket olmuştu. Bu Çin şirketi Avrupa merkezini geçenlerde yüz milyon euroluk yatırımla Köln yakınlarındaki bir kasabaya taşıdı. Sany bu yılın başlarında da 360 milyon euroya, ünlü Alman beton makineleri ve beton pompaları imalatçısı Putzmeister’i satın almıştı.

Yönetim kurulu başkanı Jiang stratejilerini şöyle açıklıyor: “İş dünyasında aniden şöhret kazanmak yok. Putzmeister daha başından beri idealimizdi. Belli bir büyüklüğe ulaşmıştık ve Putzmeister satılığa çıkarılmıştı. Böyle bir fırsatı kaçıramazdık.”

Çin’de satılan beton pompalarının yarısı Sany tarafından imal edildiği ve Putzmeister’in Çin piyasasındaki payı yüzde 40’ı bulduğu için Çin şirketi branşında dünya liderliğine yükselmiş oldu. Çin sermayesiyle güçlenen Putzmeister, mikserli beton kamyonlarının önde gelen markalarından Intermix’i şirketler ailesine kattı. Sany, "Made in Germany" damgalı ürünlerin dünya çapındaki imajından son derece memnun.

Alman şirketlerinin küresel değeri, müşterilerinin on yıllardır Putzmeister’e duydukları güvenden kaynaklanıyor. Bu markaları satın alan kısa yoldan dünya piyasasını da kazanmış oluyor.

Küresel başaktörlüğün sırrı

Çin şirketleri bu stratejiyle dünya liderliğine götüren yolu kısaltmaya çalışıyor. İlk Uzakdoğulu yatırımcılar 1990’ların sonlarında gelmişti. Bu şirketler Çin malı ürünlerini pazarlayabilmek için küçük ticari temsilcilikler açtı. Onları zamanla Alman şirketlerinin teknolojik bilgisinden yararlanmayı amaçlayan imalatçı şirketler izledi. Çinli yatırımcı son üç, dört yıldır da yerleşik Alman şirketlerini satın alıyor. Hem de çok ucuza... Birçok orta ölçekli Alman şirketi malî ve ekonomik kriz yüzünden sıkıntı çekerken Çin işletmeleri para içinde yüzüyor. Çin'in muazzam döviz rezervi var. Özel Çin şirketlerinin sermaye gücü de çok yüksek. Bu sayede yabancı şirketleri alabiliyor ve satın aldıkları şirketlere perspektif kazandırabiliyorlar.

Alman şirketleri el değiştirdiğinde katma değer ve istihdam Almanya'da kalmış oluyor. Çin sermayesi 2004 yılından beri sadece Çin yatırımlarının dörtte üçünü barındıran Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 8 binlik ek istihdam yaratmış. Eyalet yatırım teşvik dairesinden Petra Wassner, Çin'deki irtibat büroları kanalıyla Çin şirketlerine eyaletteki yatırımlarında yardımcı olmalarının avantajını şöyle anlatıyor: “Her şeyden önce eyaletimiz Avrupa'nın merkezî bir yerinde bulunuyor. Altyapımız eksiksiz. Lojistik hizmetleri açısından en ideal ortamı sunuyoruz. Ekonomik yapımız derinliğe sahip. Kimya, makine ve otomotiv yan sanayinin yanı sıra yenilenebilir enerjilerde de seçkin bir yer tutuyoruz.” (Deutsche Welle Türkçe)