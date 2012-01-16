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Dünya

Çinliler sahte yumurta da üretti!

Sahte ve taklit ürünlerde sınır tanımayan Çinliler, bu alanda son noktayı koydu.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Sahte ve taklit ürünlerde sınır tanımayan Çinliler, bu alanda son noktayı koydu. 

Çinliler son noktayı koydu!

Çinliler sahte yumurta üretti. Bununla da kalmayan “girişimciler”, sırlarını paylaşmak için “sahte yumurta kursları” açtı. Ülkenin güneyindeki Shenzhen kentindeki bir kursa sızan Hong Konglu bir gazetecinin ortaya çıkardığı skandal, ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan baskınlarla kamuoyunu şoke etti. Parafin ve gelatin gibi çeşitli kimyasal maddelerle üretilen yumurtaların gerçeğinden ayırt oldukça zor ve maliyeti normalin üçte biri kadar.


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