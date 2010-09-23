-ÇİNLİLER MADENCİLERİN AİLESİNİ ÜZDÜ ZONGULDAK (A.A) - 23.09.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından kuyuya düştüğü tahmin edilen 2 madencinin cesetlerinin çıkarılması için hasarlı kuyuda çalışma yapması beklenen Çinliler, işi üstlenmekten vazgeçti. Yaklaşık 4 aydır kurumu oyaladığı bildirilen firmanın yerine kuyunun onarım işi için uluslararası ihale açılması kararlaştırıldı. Maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamayla oluşan göçüklerde Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine rastlanılmaması üzerine 735 metre derinliğe kadar ulaşan kuyuya düştüğü tahmin edilen işçilerin cenazesi çıkarılamadı. Kuyunun onarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 16 Ağustosta Çinli mühendislerden oluşan ekibin incelemelerde bulunarak ülkelerine dönmelerinin ardından TTK, kuyunun montajını yapan CITIC International Cooperation firmasının işe bir an önce başlaması için görüşmelerde bulundu. Patlamanın ardından 129 gün geçmesine rağmen çıkarılamayan cesetler nedeniyle üzüntüsü artan Düzcük ve Kartal'ın ailesinin, Çinli firmanın çalışmaya başlamasını umut ederken firmanın işi üstlenemeyeceğini TTK'ya bildirdiği öğrenildi. Kurumla arasında 10 yıllık tamir ve bakım sözleşmesi bulunmasına karşın CITIC firması deneyimli elemanları bulunmadığı, kuyunun onarımının uzmanlık isteyen iş olduğuna yönelik kuruma mektup göndererek işi yapamayacağını bildirdi. Bunun üzerine TTK yönetimi, kuyunun onarım işi için uluslararası ihaleye çıkmaya karar vererek hazırlıklarına başladı. -CITIC OYALADI- TTK yetkilileri, patlamada hasar gören Yeni Karadon Servis Kuyusu'nun montaj işini CITIC'in yaptığını, 10 yıllık tamir ve bakım anlaşması gereği de onarımın firma tarafından yürütülmesinin talep edildiğini belirterek, şunları kaydettiler: ''Çinliler, incelemelerinin ardından ülkelerine döndüler. Biz sürekli irtibatta bulunduk. Yemek, barınma ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra çalışma vizesinde kolaylık garantisi verdik. Firma yetkilileri, 10 gün içinde geleceklerini söyleyerek bizi oyaladı. Bunun üzerine mektup yazarak firmanın işe başlamasını ya da bizim başka firmalara yönlenmemizi kabul etmelerini istedik. CITIC de cevap olarak deneyimli elamanları bulunmadığı ve uzmanlık isteyen iş olduğu gerekçesiyle onarımı yapamayacaklarını bildirdi. Böylece 4 ay boşa geçmiş oldu. Bunun 2 ayı göçük kaldırmayla geçtiğini varsayarsak en azından 2 ay önce çalışma başlayabilirdi.''