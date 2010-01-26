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Yaşam

Çinliler kedi ve köpekleri menülerinden çıkarıyor mu?

Çin'de milletvekilleri kedi ve köpek etinin menülerden çıkarılması girişimi başlattı.

26 Ocak 2010 02:00

T24 - Çin'de milletvekilleri kedi ve köpek etinin menülerden çıkarılması girişimi başlattı.



Çin'de milletvekillerinin hayvanlara kötü muameleyle ilgili bir kanun tasarısını kabul etmesi halinde, kedi ve köpek eti menülerden çıkarılacak.

Bölgesel gazete Chongqing Evening News, tasarının kabul edilmesi halinde kedi ya da köpek eti tüketenlere 5 bin yüen (yaklaşık 1000 TL) para ya da 15 güne kadar hapis cezası verilmesinin gündemde olacağını yazdı.

Haberde, bir yıldır incelenmekte olan yasa tasarısında öngörülen para cezasının daha da artırılabileceği belirtildi.

Çin'de giderek evlerde daha çok hayvan beslenmesine karşın, kedi ve köpek eti geniş ölçüde restoranlarda tüketiliyor.

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